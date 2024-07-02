Karadeniz’in dibindeki tehlike: “Şu anda uykuda, yukarıya doğru çıkarsa felaket olabilir”
Küresel iklim değişikliği Karadeniz’i de olumsuz etkiliyor. Karadeniz’in üç katmandan oluştuğunu anlatan Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, en derindeki katmanın hidrojen sülfürlü zehirli bir gazla dolduğunu söyledi. “Uykuda olan derin hidrojen sülfürlü suyun yukarıya doğru çıkması, yüzeyde yaşayan canlılar için bir felaket olabilir.” diyen Bektaş, “Yaşadığımız geçen şubat ayının bugüne kadar yaşanan en sıcak şubat ayı olması, bu felaket senaryosunu daha da güçlendiriyor.” ifadesini kullandı.
Küresel iklim değişikliği, Anadolu’yu ve çevresindeki denizleri de olumsuz etkiliyor.
Karadeniz de iklim değişikliğinde olumsuz etkilenen yerlerden biri…