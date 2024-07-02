Karadeniz’in dibindeki tehlike: “Şu anda uykuda, yukarıya doğru çıkarsa felaket olabilir”

ARADAKİ SOĞUK KATMAN DELİNİYOR

En derindeki katmanın hidrojen sülfürlü zehirli bir gazla dolduğunu söyleyen Bektaş, “Şu anda o dipteki seviye uyku halinde. O zehirli gazı, katmanı, üstteki canlılardan koruyan bir ara katman var. İşte sorun şu; her geçen yıl ısınan sular, bu soğuk ara katmanın incelmesine, zayıflamasına, delinmesine sebebiyet veriyor.” ifadelerini kullandı.

“DOĞU KARADENİZ ÇOK DAHA FAZLA ISINDI”

Doğu Karadeniz'in Batı Karadeniz'e oranla çok daha fazla ısınmasının temmuz, ağustos aylarında şiddetli yağışlara sebebiyet vereceğini kaydeden Prof. Dr. Bektaş, şunları anlattı:

“Doğu Karadeniz Bölgesi, Batı Karadeniz’e göre çok daha fazla ısınmıştır. Isınan su, çok daha fazla buharlaşacak. Çok daha fazla buharlaşma, özellikle temmuz, ağustos aylarında sağanaklara, ani şiddetli yağışlara sebebiyet verecek ki her yıl yaşadığımız heyelanlar ve sellerin daha da artmasına sebebiyet verecektir. Dolayısıyla iklim değişimi artık bir fantezi olmaktan çıktı. İklim değişiminin sonucunda gelişen olaylar, insanları her geçen gün daha etkilemeye devam ediyor ve devam da edecek.”