Karadeniz'in Gugullisi: Balıkesir'de ilgi odağı oldu

Fuarda fiyatları 1 milyon 800 bin ila 9 milyon lira arasında değişen traktörler, tarım makine ve ekipmanları ilgi görürken çadır içindeki bir bölümde sergilenen yerli tavuk ırkları da ilgi odağı oldu.

Denizli, Sultan, İspenç, Türken, Türk Asil Horozu, Gerze ve Gugulli gibi yerli ırklar olan tavukları, fuara gelen ziyaretçiler ilgiyle inceledi, yetkililerden bilgiler aldı.



Bu ırklar içinde en büyük ilgiyi ise Karadeniz Bölgesi'nin eşsiz biyolojik hazinelerinden biri olan ve milli ırk statüsüne kazandırılması için tescil çalışmaları yürütülen Gugulli adı verilen ırk oldu.