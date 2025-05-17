Karadeniz'in vurucu gücünün gizli kahramanları: 450 kişi 24 saat nöbetteler

Her an göreve hazır olduklarını anlatan Özdemir, şunları kaydetti:

"Üs Komutanlığımızda 450 personelle 7 gün 24 saat esaslı uçaklarımızın bakımı, arızalarının giderilmesi ve her an harbe hazır olması için etkin bir şekilde faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz.

Bir tona yakın ağırlıkta mühimmatlar var.

Bazılarını yer destek teçhizatlarıyla uçağa monte ediyoruz. Bazılarını da çok kısa zamanda uçaklarımızı terörle mücadele harekatına göndermemiz gerektiğinde omuzlarımızla yüklemekteyiz."