Karadeniz'in vurucu gücünün gizli kahramanları: 450 kişi 24 saat nöbetteler

Türk Hava Kuvvetleri'nin önemli üslerinden biri olan Merzifon 5. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda görev yapan uçak bakım teknisyenleri, savaş uçaklarının sorunsuz şekilde havalanması ve güvenli uçuş yapabilmesi için mesai harcıyor.

Karadeniz'in vurucu gücünün gizli kahramanları: 450 kişi 24 saat nöbetteler - 1

Karadeniz Bölgesi'nin hava savunma görevleri başta olmak üzere yurt içi ve sınır ötesi operasyonlara destek sağlayan kritik üsler arasında yer alan Merzifon 5. Ana Jet Üs Komutanlığı'ndaki hava araçlarının bakımı basın mensuplarınca görüntülendi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Karadeniz'in vurucu gücünün gizli kahramanları: 450 kişi 24 saat nöbetteler - 2

Alanında uzman uçak bakım personeli, Türk Hava Kuvvetleri'nin gökyüzündeki vurucu gücü olan hava araçlarını en ince detayına kadar inceliyor, F-16 savaş uçaklarının uçuş öncesi ve sonrası kontrol, arıza tespit ve bakım işlemlerini titizlikle yürütüyor.

Karadeniz'in vurucu gücünün gizli kahramanları: 450 kişi 24 saat nöbetteler - 3

Teknisyenler, planlı bakım faaliyetlerinin yanı sıra ani gelişen durumlara da anında müdahale ederek, hava filosunun görev sürekliliğini sağlıyor.

Karadeniz'in vurucu gücünün gizli kahramanları: 450 kişi 24 saat nöbetteler - 4

Komutanlık bünyesinde yapılan çekimlerde, uçakların motor, iniş takımları, aviyonik sistemleri ve silah donanımları gibi kritik noktaları üzerinde yapılan kontroller görüntülendi. Teknisyenler, hava araçlarının uçuş emniyeti için periyodik bakımların yanı sıra modern teknoloji sistemleriyle arıza tespit ve onarım faaliyetlerini de sürdürüyor.

Karadeniz'in vurucu gücünün gizli kahramanları: 450 kişi 24 saat nöbetteler - 5

"450 PERSONEL 24 SAAT NÖBETTE"

Türk Hava Kuvvetleri'nde 16 yıldır görev yapan Binbaşı Özdemir, uçakların en güvenli şekilde görevlerini yerine getirebilmesi için 24 saat esasıyla çalıştıklarını söyledi.

Karadeniz'in vurucu gücünün gizli kahramanları: 450 kişi 24 saat nöbetteler - 6

Her an göreve hazır olduklarını anlatan Özdemir, şunları kaydetti:

"Üs Komutanlığımızda 450 personelle 7 gün 24 saat esaslı uçaklarımızın bakımı, arızalarının giderilmesi ve her an harbe hazır olması için etkin bir şekilde faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz.
Bir tona yakın ağırlıkta mühimmatlar var.

Bazılarını yer destek teçhizatlarıyla uçağa monte ediyoruz. Bazılarını da çok kısa zamanda uçaklarımızı terörle mücadele harekatına göndermemiz gerektiğinde omuzlarımızla yüklemekteyiz."

Karadeniz'in vurucu gücünün gizli kahramanları: 450 kişi 24 saat nöbetteler - 7

"Omuzlarımıza ağır bir yük biniyor ama uçaklarımıza bombayı taktıktan sonra o bombalar gidip terörle mücadele harekatında istenilen noktaya düşüyorsa omuzlarımızdaki yük bizi onure ediyor."

Karadeniz'in vurucu gücünün gizli kahramanları: 450 kişi 24 saat nöbetteler - 8

Özdemir, personelin verilen görevi son derece profesyonel bir şekilde tamamlaması için mesai harcamaya devam edeceğini sözlerine ekledi.

Karadeniz'in vurucu gücünün gizli kahramanları: 450 kişi 24 saat nöbetteler - 9
DAHA FAZLA GÖSTER