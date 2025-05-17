Karadeniz'in vurucu gücünün gizli kahramanları: 450 kişi 24 saat nöbetteler
Türk Hava Kuvvetleri'nin önemli üslerinden biri olan Merzifon 5. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda görev yapan uçak bakım teknisyenleri, savaş uçaklarının sorunsuz şekilde havalanması ve güvenli uçuş yapabilmesi için mesai harcıyor.
Karadeniz Bölgesi'nin hava savunma görevleri başta olmak üzere yurt içi ve sınır ötesi operasyonlara destek sağlayan kritik üsler arasında yer alan Merzifon 5. Ana Jet Üs Komutanlığı'ndaki hava araçlarının bakımı basın mensuplarınca görüntülendi.