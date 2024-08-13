Karadeniz’in zor coğrafyasında ilginç çözüm | Üstü lojman, altı yol: “Bu yapıyı görenler hayretler içinde kalıyor”

Trabzon’un Sürmene ilçesinde arazi yetersizliği nedeniyle 2 katlı cami lojmanı, mahalle yolu üzerine inşa edildi. Yöre halkı, araçlarıyla cami lojmanı altında kalan tünel görünümlü alandan araçlarıyla geçerek köylerine ulaşım sağlıyor. Mahalle muhtarı, yapıyı ilk kez görenlerin hayretler içinde kaldığını belirterek, “Coğrafi şartların zorlukları ve Karadeniz insanının tipik inşaat zekasıyla bu yapı yapılmış.” diye konuştu.

Karadeniz’in zor coğrafyasında ilginç çözüm | Üstü lojman, altı yol: “Bu yapıyı görenler hayretler içinde kalıyor” - 1

Karadeniz’in zor coğrafyasında insanların yapılaşmaya karşı bulduğu sıra dışı çözümlere bir yenisi daha eklendi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Karadeniz’in zor coğrafyasında ilginç çözüm | Üstü lojman, altı yol: “Bu yapıyı görenler hayretler içinde kalıyor” - 2

Sürmene’ye bağlı Yukarı Çavuşlu Mahallesi’nde cami lojman binası yapımı için çalışma başlatıldı.

Karadeniz’in zor coğrafyasında ilginç çözüm | Üstü lojman, altı yol: “Bu yapıyı görenler hayretler içinde kalıyor” - 3

Ancak mahallede yeterli arazi bulunamayınca lojmanın bir bölümünün, yolun üzerine inşa edilmesine karar verildi.

Karadeniz’in zor coğrafyasında ilginç çözüm | Üstü lojman, altı yol: “Bu yapıyı görenler hayretler içinde kalıyor” - 4

Beton direkler üzerine 2 katlı lojman, yola inşa edildi.

Karadeniz’in zor coğrafyasında ilginç çözüm | Üstü lojman, altı yol: “Bu yapıyı görenler hayretler içinde kalıyor” - 5

Yöre halkı, araçlarıyla lojmanın altında kalan 3 metre yükseklikte, 2 metre 50 santimetre genişliğindeki tünel görünümlü alandan araçlarıyla geçip, cami önünde kalan keskin virajı dönerek, köylerine ulaşım sağlıyor.

Karadeniz’in zor coğrafyasında ilginç çözüm | Üstü lojman, altı yol: “Bu yapıyı görenler hayretler içinde kalıyor” - 6

“GÖRENLER HAYRETLER İÇİNDE KALIYOR”

Yaklaşık 350 nüfuslu mahallenin muhtarı Özgür Kurt, lojman altından ilk kez araçlarıyla geçenlerin şaşırdıklarını belirterek, “Coğrafi şartların zorlukları ve Karadeniz insanının tipik inşaat zekasıyla bu yapı yapılmış. Bu yapıyı gören insanların hayretler içinde kaldığını gözlemliyoruz. Buraya özellikle ilk kez gelen vatandaşların çok dikkatini çekiyor. Karadeniz insanının zekasına hayran kaldıklarını görüyoruz.” dedi.

Karadeniz’in zor coğrafyasında ilginç çözüm | Üstü lojman, altı yol: “Bu yapıyı görenler hayretler içinde kalıyor” - 7

Mahalleli Behzat Kurt da “İlginç bir yapı olmuş. Trabzon’da pek örneğine rastlamadığımız bir durumdu. Bizim de hoşumuza gidiyor. Bir binanın altından geçerek, bir yerden bir yere ulaşmak her yerde görebileceğiniz bir şey değil. Karadeniz’in insanının keskin zekasının ve ihtiyaçlarının birleştiği bir yer olmuş.” diye konuştu.

Karadeniz’in zor coğrafyasında ilginç çözüm | Üstü lojman, altı yol: “Bu yapıyı görenler hayretler içinde kalıyor” - 8
Karadeniz’in zor coğrafyasında ilginç çözüm | Üstü lojman, altı yol: “Bu yapıyı görenler hayretler içinde kalıyor” - 9
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