Karadeniz’in zor coğrafyasında ilginç çözüm | Üstü lojman, altı yol: “Bu yapıyı görenler hayretler içinde kalıyor”
Trabzon’un Sürmene ilçesinde arazi yetersizliği nedeniyle 2 katlı cami lojmanı, mahalle yolu üzerine inşa edildi. Yöre halkı, araçlarıyla cami lojmanı altında kalan tünel görünümlü alandan araçlarıyla geçerek köylerine ulaşım sağlıyor. Mahalle muhtarı, yapıyı ilk kez görenlerin hayretler içinde kaldığını belirterek, “Coğrafi şartların zorlukları ve Karadeniz insanının tipik inşaat zekasıyla bu yapı yapılmış.” diye konuştu.
Karadeniz’in zor coğrafyasında insanların yapılaşmaya karşı bulduğu sıra dışı çözümlere bir yenisi daha eklendi.