Karadenizli balıkçıların mezgit bereketi

"BİZ BALIĞIMIZIN ÇOK PAHALI GİTMESİNİ İSTEMİYORUZ"

Balıkçıların masraflarının fazla olduğunu, dolayısıyla bunun balık fiyatlarına yansıdığını aktaran Malkoç, şunları kaydetti:

"Zaten piyasa belli, mazot, yakıt fiyatlar ortada, masraflarımız çok. Yakıt masrafımız düşük olsa biz balığımızın çok pahalı gitmesini istemiyoruz. Vatandaş yesin, asgari ücretle geçinen insanlar da yesin. Benim balığımın çok pahalı gitmesini istemiyorum ama yakıtım ucuz olsun. Benim balığımın fiyatı da düşük olsun, yakıtım da düşük olsun. Trol balıkçılığı şu an güzel başladı."