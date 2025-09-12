Karadenizli balıkçıların tezgahlarını süsledi: Kilosu 100 liradan başlıyor

''HAMSİDEN YANA YÜZÜMÜZ GÜLECEK''

Son birkaç gündür hamsi avının da yapıldığını ifade eden Arslantürk, "Bu sezon hamsiden yana da yüzümüz gülecek. Şimdiden bunun emarelerini görmeye başladık. Deniz suyunun soğumasıyla istavritin yanı sıra bol miktarda hamsinin avlanmasını bekliyoruz." dedi.

Arslantürk, vatandaşların balıklara ilgisinin olduğunu dile getirerek, "Vatandaşlarımız av yasağının olduğu dönemde taze balık tüketmeyi özlemişler. Özellikle istavrite olan ilgi oldukça memnuniyet verici. Bunun yanı sıra vatandaş mezgit ve hamsiye rağbet gösteriyor." diye konuştu.