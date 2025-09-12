Karadenizli balıkçıların tezgahlarını süsledi: Kilosu 100 liradan başlıyor
Sezonun başlamasının ardından denize açılan Karadenizli balıkçılar, henüz palamut avında istedikleri verimi alamasa da tezgahlarında ağırlıklı olarak istavrit satıyor.
1 Eylül'de "Vira Bismillah" diyerek ağlarını denize bırakan balıkçılar geçen sürede istavrit, mezgit ve hamsi ile limanlara dönüyor.
Tezgahlarda kilogramı 100 ila 150 liradan satışa sunulan istavrite vatandaşlar ilgi gösteriyor. Balıkçılar, geçen yıla göre palamut avında ise istediği verimi alamıyor.
Perşembe ilçesinde balıkçılık yapan Tarık Arslantürk, av sezonuna güzel bir başlangıç yaptıklarını, palamudun az, istavritin ise bol avlandığını söyledi.