Karadenizli çizme ustası sitem etti: Yetiştirecek çırak bulamıyorum
Ordu’da ‘Geleneksel El Sanatçısı’ unvanına sahip Türkay Yavaş (63), ata binmeyi kolaylaştırdığı için tercih edilen çizmelerin üretimini yapıyor. Yeni ustaların yetişmediğini belirten Yavaş, “Benden sonra bu çizmeleri yapan kalmayacak çünkü çırak bulamıyorum” dedi.
Altınordu ilçesinde yaşayan ve geçmiş dönemlerde ata binmeyi kolaylaştırdığı için tercih edilen çizmelerin üretimini yapan Türkay Yavaş, kentin ender körüklü çizme ustalarından biri olarak dikkat çekiyor.