Karahöyük’te kartal başlı, insan figürlü mühür bulundu
Konya’da Karahöyük’te yürütülen arkeolojik kazı çalışmalarında 3 bin 500 yıllık kartal başlı insan figürlü mühür bulundu.
Meram ilçesindeki Karahöyük’te yeni sezon kazı çalışmaları, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın ‘Geleceğe Miras Projesi’ kapsamında Konya Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle devam ediyor. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gonca Dardeniz Arıkan başkanlığında yürütülen kazılarda 3 bin 500 yıl öncesinin inanç sistemine dair yeni buluntular ortaya çıkartıldı.