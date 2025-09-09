Karahöyük’te kartal başlı, insan figürlü mühür bulundu

3 BİN 500 YIL ÖNCEKİ KONYALILAR KALAMAR TÜKETMİŞ

Karahöyük’te deniz ürünlerini ve kalamar tüketilmesinin ilginç bulduklarını belirten Doç. Dr. Gonca Dardeniz Arıkan şöyle konuştu:

“Hacim olarak geniş olan çok sayıda pitos buluyoruz. Bunların içinde sadece tarım ürünleri olmadığını, tatlı su ve denizden gelen balıkları da buluyoruz. Tatlı su ürünlerini çay ve nehirlerden ve Beyşehir Gölü’nden getirildiği yönünde, deniz ürünlerinin ise örneğin kalamar gibi Alanya’dan Konya Karahöyük’e getirildiklerini düşünüyoruz. Hayvan popülasyonu bugünden çok daha zengin ve çeşitli. Burada kızılgeyik ve alageyik olduğunu biliyoruz. Tavşan bol miktarda var ve tükettiklerini biliyoruz. Sırtlan ve mağara ayısı kemiklerine rastladık. İlginç olabilecek ürünlerden birisi de kalamarın Konya Karahöyük’e getirilip tüketiliyor olması.”