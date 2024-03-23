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Karaisalı Belediyesi hangi partide? Karaisalı Belediye başkanı kimdir? Karaisalı Belediye başkan adayları

Karaisalı Belediyesi hangi partide? Karaisalı Belediye Başkanı kimdir? Karaisalı Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Adana Karaisalı Belediyesini hangi parti kazandı ve Adana Karaisalı Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Adana Karaisalı yerel seçim sonuçları..

Karaisalı Belediyesi hangi partide? Karaisalı Belediye başkanı kimdir? Karaisalı Belediye başkan adayları - 1

KARAİSALI BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

2019 Türkiye yerel seçimlerinde Adana Karaisalı  Belediyesini 10.498 alınan oy ve %69.91 oy oranı ile MHP adayı Saadettin Aslan kazanmıştır.

Belediye Başkanlığı Oy Oranları

  • MHP %69.91
  • İyi Parti %27.57
  • Saadet Partisi %1.22
  • BBP %0.47
  • EROL KUŞDEMİR %0.41
  • DSP %0.24
  • Diğer %0.19

TÜRKİYE HABERLERİ

Karaisalı Belediyesi hangi partide? Karaisalı Belediye başkanı kimdir? Karaisalı Belediye başkan adayları - 2

KARAİSALI BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Karaisalı Belediyesi Başkanı Saadettin Aslan Kimdir?


1969 yılında Karaisalı’da dünyaya gelen BSaadettin ASLAN, ilk, orta ve lise öğrenimlerini Karaisalı’da tamamladı. 1992 yılında Çukurova Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Ziraat Mühendisliği Bölümünden mezun olan Aslan, mezun olduktan sonra kendine ait işyerinde çalışma hayatına devam etti. Aktif siyasetin içerisinde olan Aslan, 2014 Mahalli idareler Seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisinin Karaisalı İlçe Belediye Başkan Adayı oldu ve seçimleri %46 oy alarak kazandı.

2019 yılı Mahalli idareler seçimlerinde tekrar aday olan Aslan, cumhur ittifakı Milliyetçi Hareket Partisi belediye başkan adayı olarak girdiği 2019 yerel seçimlerinde %69.91 oy ile tekrar belediye başkanı seçilerek görevine devam etmektedir.Evli ve 3 çocuk babası olan Başkan Aslan, Karaisalı ilçemizde ikamet etmektedir.

Karaisalı Belediyesi hangi partide? Karaisalı Belediye başkanı kimdir? Karaisalı Belediye başkan adayları - 3

KARAİSALI BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ

  • BEKİR ŞİMŞEK
  • SAADETTİN ASLAN
  • KEMAL METİN
  • AHMET KARAOĞLAN
  • MEHMET ARİÇ
  • HAKAN ÜNNÜ
  • SALİH TOY
  • AKİF SERDAR GÖZÜKÜÇÜK
  • RAMAZAN HASIRCI
  • FADİME GEÇİOĞLU
  • UMUT GENÇ
  • SELMA ÖZDEMİR
  • NEDİM ÇOPUR
  • AYHAN AVCI
  • SADULLAH GENÇ
  • ABDURRAHİM KÖYLÜ
Karaisalı Belediyesi hangi partide? Karaisalı Belediye başkanı kimdir? Karaisalı Belediye başkan adayları - 4

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