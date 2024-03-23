Karaisalı Belediyesi hangi partide? Karaisalı Belediye başkanı kimdir? Karaisalı Belediye başkan adayları
Karaisalı Belediyesi hangi partide? Karaisalı Belediye Başkanı kimdir? Karaisalı Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Adana Karaisalı Belediyesini hangi parti kazandı ve Adana Karaisalı Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Adana Karaisalı yerel seçim sonuçları..
KARAİSALI BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?
2019 Türkiye yerel seçimlerinde Adana Karaisalı Belediyesini 10.498 alınan oy ve %69.91 oy oranı ile MHP adayı Saadettin Aslan kazanmıştır.
Belediye Başkanlığı Oy Oranları
- MHP %69.91
- İyi Parti %27.57
- Saadet Partisi %1.22
- BBP %0.47
- EROL KUŞDEMİR %0.41
- DSP %0.24
- Diğer %0.19