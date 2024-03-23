Karaisalı Belediyesi hangi partide? Karaisalı Belediye başkanı kimdir? Karaisalı Belediye başkan adayları

KARAİSALI BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Karaisalı Belediyesi Başkanı Saadettin Aslan Kimdir?

1969 yılında Karaisalı’da dünyaya gelen BSaadettin ASLAN, ilk, orta ve lise öğrenimlerini Karaisalı’da tamamladı. 1992 yılında Çukurova Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Ziraat Mühendisliği Bölümünden mezun olan Aslan, mezun olduktan sonra kendine ait işyerinde çalışma hayatına devam etti. Aktif siyasetin içerisinde olan Aslan, 2014 Mahalli idareler Seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisinin Karaisalı İlçe Belediye Başkan Adayı oldu ve seçimleri %46 oy alarak kazandı.2019 yılı Mahalli idareler seçimlerinde tekrar aday olan Aslan, cumhur ittifakı Milliyetçi Hareket Partisi belediye başkan adayı olarak girdiği 2019 yerel seçimlerinde %69.91 oy ile tekrar belediye başkanı seçilerek görevine devam etmektedir.Evli ve 3 çocuk babası olan Başkan Aslan, Karaisalı ilçemizde ikamet etmektedir.