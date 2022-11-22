Karakamış'ta roketli saldırıda ölen küçük Hasan'a veda

Gaziantep Karkamış'taki roketli saldırıda ölen 5 yaşındaki Hasan Karataş toprağa verildi.
Hasan Karataş için Karanfil Mahallesi'nde cenaze töreni yapıldı.
CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat da aynı zamanda yeğeni olan küçük çocuğun cenazesine katıldı.
Üç kardeşi olan Hasani, ailenin üçüncü çocuğuydu.
5 yaşındaki çocuğun yaşadığı ev teröristlerin hedefi oldu.
Hasan Karataş, roketli saldırıda yaşamını yitirdi.
Küçük çocuğun hayatını kaybettiği saldırıda, 5 aylık hamile olan yengesi Büşra Karataş da ağır yaralandı.