Karakamış'ta roketli saldırıda ölen küçük Hasan'a veda

Gaziantep'in Karkamış ilçesine düzenlenen roketli saldırıda hayatını kaybeden 5 yaşındaki Hasan'a gözyaşlarıyla veda edildi.

Karakamış'ta roketli saldırıda ölen küçük Hasan'a veda - 1

Gaziantep Karkamış'taki roketli saldırıda ölen 5 yaşındaki Hasan Karataş toprağa verildi.

Karakamış'ta roketli saldırıda ölen küçük Hasan'a veda - 2

Hasan Karataş için Karanfil Mahallesi'nde cenaze töreni yapıldı.

Karakamış'ta roketli saldırıda ölen küçük Hasan'a veda - 3

CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat da aynı zamanda yeğeni olan küçük çocuğun cenazesine katıldı.

Karakamış'ta roketli saldırıda ölen küçük Hasan'a veda - 4

Üç kardeşi olan Hasani, ailenin üçüncü çocuğuydu. 

Karakamış'ta roketli saldırıda ölen küçük Hasan'a veda - 5

5 yaşındaki çocuğun yaşadığı ev teröristlerin hedefi oldu.

Karakamış'ta roketli saldırıda ölen küçük Hasan'a veda - 6

Hasan Karataş, roketli saldırıda yaşamını yitirdi.

Karakamış'ta roketli saldırıda ölen küçük Hasan'a veda - 7

Küçük çocuğun hayatını kaybettiği saldırıda, 5 aylık hamile olan yengesi Büşra Karataş da ağır yaralandı.

Karakamış'ta roketli saldırıda ölen küçük Hasan'a veda - 8
Karakamış'ta roketli saldırıda ölen küçük Hasan'a veda - 9

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