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Karaköprü Belediyesi hangi partide? Karaköprü Belediye başkanı kimdir? Karaköprü Belediye başkan adayları

Karaköprü Belediyesi hangi partide? Karaköprü Belediye Başkanı kimdir? Karaköprü Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Şanlıurfa Karaköprü Belediyesini hangi parti kazandı ve Şanlıurfa Karaköprü Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Şanlıurfa Karaköprü yerel seçim sonuçları..

Karaköprü Belediyesi hangi partide? Karaköprü Belediye başkanı kimdir? Karaköprü Belediye başkan adayları - 1

KARAKÖPRÜ BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

2019 Türkiye yerel seçimlerinde Şanlıurfa Karaköprü Belediyesini 50.644 alınan oy ve %56.65 oy oranı ile AK Parti adayı Metin Baydilli kazanmıştır.

Belediye Başkanlığı Oy Oranları
  • AK Parti%56.65
  • Saadet Partisi%39.96
  • İyi Parti%1.53
  • BBP%0.74
  • SERHAT ERDEM%0.48
  • BTP%0.32
  • Diğer%0.32

TÜRKİYE HABERLERİ

Karaköprü Belediyesi hangi partide? Karaköprü Belediye başkanı kimdir? Karaköprü Belediye başkan adayları - 2

KARAKÖPRÜ BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Karaköprü Belediyesi Başkanı Metin Baydilli Kimdir?

1985 yılında Şanlıurfa’da doğan Metin Baydilli, ilk, orta ve lise eğitimini Şanlıurfa’da tamamladı.

Erken yaşlarda iş hayatına atılan Baydilli, 2018 yılında hukuk fakültesinde mezun oldu.

Kentte bazı sivil toplum kuruluşlarında görev alan Baydilli, daha sonra siyasi hayatına atıldı.

2010-2015 yılları arasında AK Parti'de çeşitli görevler yapan Metin Baydilli, 2015 yılında beri Karaköprü Belediye Başkanlığı görevini sürdürüyor.

Avukat olan Baydilli evli ve 2 çocuk babasıdır.

Karaköprü Belediyesi hangi partide? Karaköprü Belediye başkanı kimdir? Karaköprü Belediye başkan adayları - 3

KARAKÖPRÜ BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ

  • NİHAT ÇİFTÇİ
  • AHMET SÜZEN
  • MEHMET ŞEKER
  • METİN BAYDİLLİ
  • MURAT DENİZ SALINCAK
  • ALİ TUTLUOĞLU
  • ABDULKADİR BAŞ
  • RIDVAN YAVUZ
  • REMZİ ASLAN
  • HACI UYAR
  • AYŞE ASLANTÜRK
  • MÜSLÜM ONUR KAZ
  • SELAMİ ŞAHİN
  • İBRAHİM BAYRAM
  • KAZIM BURÇAK
  • MÜSLÜM KAÇAN
  • MEHMET CİHAT BUCAK
  • HAKAN GÜL
  • KASIM KARADAŞ
Karaköprü Belediyesi hangi partide? Karaköprü Belediye başkanı kimdir? Karaköprü Belediye başkan adayları - 4

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