Karaköprü Belediyesi hangi partide? Karaköprü Belediye başkanı kimdir? Karaköprü Belediye başkan adayları
Karaköprü Belediyesi hangi partide? Karaköprü Belediye Başkanı kimdir? Karaköprü Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Şanlıurfa Karaköprü Belediyesini hangi parti kazandı ve Şanlıurfa Karaköprü Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Şanlıurfa Karaköprü yerel seçim sonuçları..
KARAKÖPRÜ BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?
2019 Türkiye yerel seçimlerinde Şanlıurfa Karaköprü Belediyesini 50.644 alınan oy ve %56.65 oy oranı ile AK Parti adayı Metin Baydilli kazanmıştır.Belediye Başkanlığı Oy Oranları
- AK Parti%56.65
- Saadet Partisi%39.96
- İyi Parti%1.53
- BBP%0.74
- SERHAT ERDEM%0.48
- BTP%0.32
- Diğer%0.32