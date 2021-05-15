İstanbul Karaköy’de yasağa aldırmadan denize girdiler

İstanbul Karaköy’de bir grup genç, korona virüs ile mücadele kapsamında uygulanan tam kapanmayı hiçe sayarak denize girdi. Kimseye aldırmadan yüzen gençler görenlere pes dedirtti.

DHA 15.05.2021 - 09:49

İstanbul Karaköy’de yasağa aldırmadan denize girdiler - 1
Corona virüs ile mücadele kapsamında uygulanan 17 günlük tam kapanma sürecinde Karaköy balıkçılar pazarının olduğu noktada denize giren gençler pes dedirtti.
İstanbul Karaköy’de yasağa aldırmadan denize girdiler - 2
Yasakları hiçe sayarak denize giren grubun eğlendiği anlar görüntülendi.
İstanbul Karaköy’de yasağa aldırmadan denize girdiler - 3
Yaklaşık bir saat boyunca denize giren gençlerin kapanma yokmuşçasına rahat davrandıkları gözlendi.

DİĞER GALERİLER

DAHA FAZLA GÖSTER