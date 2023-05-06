Karaman'da sahte dişçi tutuklandı

Karaman'da kendisini diş hekimi olarak tanıtıp, ruhsatsız muayenehane açan kişi tutuklandı. Sahte dişçi ifadesinde, sadece 2 hasta muayene ettiğini, tedavi uygulamadığını öne sürdü.

Karaman'da sahte dişçi tutuklandı - 1

Karaman'da kendisini diş hekimi olarak tanıtıp, yasa dışı muayenehane açan Ramazan Atasever (60) yakalandı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Karaman'da sahte dişçi tutuklandı - 2

İl Jandarma Komutanlığı asayiş timleri, Ramazan Atasever'in hiçbir diploması olmadığı halde kent merkezinde diş muayenehanesi açtığını ve burada hasta kabul ettiğini belirledi.

Karaman'da sahte dişçi tutuklandı - 3

Atasever'i bir süre takibe alan jandarma, dün sabah yasa dışı muayenehaneye baskın düzenledi.

Karaman'da sahte dişçi tutuklandı - 4

Şüpheli gözaltına alınırken, muayenehanedeki tıbbi malzeme ile ilaçlara el koyuldu.

Karaman'da sahte dişçi tutuklandı - 5

Jandarmadaki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen Atasever, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Karaman'da sahte dişçi tutuklandı - 6

Atasever, ifadesinde, sadece 2 hasta muayene ettiğini, tedavi uygulamadığını öne sürdü.

Karaman'da sahte dişçi tutuklandı - 7
Karaman'da sahte dişçi tutuklandı - 8
Karaman'da sahte dişçi tutuklandı - 9
Karaman'da sahte dişçi tutuklandı - 10
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