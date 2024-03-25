Karamürsel Belediyesi hangi partide? Karamürsel Belediye başkanı kimdir? Karamürsel Belediye başkan adayları

KARAMÜRSEL BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Karamürsel Belediyesi Başkanı İsmail Yıldırım Kimdir?

1973 yılında Karamürsel'de doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Karamürsel'de tamamladı. 1995 yılında İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesinden mezun oldu.



28 Mart 2004 Mahalli idareler yerel seçimlerinde belediye başkanı seçildi. İsmail Yıldırım, 18 Ağustos 2010 Tarihinde AK Parti'nin Kocaeli İl merkezinde düzenlediği miting töreninde dönemin Başbakanı şimdiki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın rozet takmasıyla Ak Parti'ye katıldı.



30 Mart 2014 yerel seçimlerinde AK Parti'nin başkan adayı olan Yıldırım, yeniden belediye başkanı olarak seçildi. Yıldırım, evli ve iki çocuk babasıdır.