Karamürsel Belediyesi hangi partide? Karamürsel Belediye başkanı kimdir? Karamürsel Belediye başkan adayları
Karamürsel Belediyesi hangi partide? Karamürsel Belediye Başkanı kimdir? Karamürsel Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Kocaeli Karamürsel Belediyesini hangi parti kazandı ve Kocaeli Karamürsel Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Kocaeli Karamürsel yerel seçim sonuçları..
KARAMÜRSEL BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?
2019 Türkiye yerel seçimlerinde Kocaeli'nin Karamürsel Belediyesi'ni 16.501 alınan oy ve %48.72 oy oranı ile AK Parti adayı İsmail Yıldırım kazanmıştır.Belediye Başkanlığı Oy Oranları
- AK Parti%48.72
- CHP%44.51
- Saadet Partisi%5.93
- DP%0.46
- DSP%0.23
- BTP%0.14