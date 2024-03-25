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Karamürsel Belediyesi hangi partide? Karamürsel Belediye başkanı kimdir? Karamürsel Belediye başkan adayları

Karamürsel Belediyesi hangi partide? Karamürsel Belediye Başkanı kimdir? Karamürsel Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Kocaeli Karamürsel Belediyesini hangi parti kazandı ve Kocaeli Karamürsel Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Kocaeli Karamürsel yerel seçim sonuçları..

Karamürsel Belediyesi hangi partide? Karamürsel Belediye başkanı kimdir? Karamürsel Belediye başkan adayları - 1

KARAMÜRSEL BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

2019 Türkiye yerel seçimlerinde Kocaeli'nin Karamürsel Belediyesi'ni 16.501 alınan oy ve %48.72 oy oranı ile AK Parti adayı İsmail Yıldırım kazanmıştır.

Belediye Başkanlığı Oy Oranları
  • AK Parti%48.72
  • CHP%44.51
  • Saadet Partisi%5.93
  • DP%0.46
  • DSP%0.23
  • BTP%0.14

TÜRKİYE HABERLERİ

Karamürsel Belediyesi hangi partide? Karamürsel Belediye başkanı kimdir? Karamürsel Belediye başkan adayları - 2

KARAMÜRSEL BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Karamürsel Belediyesi Başkanı İsmail Yıldırım Kimdir?

1973 yılında Karamürsel'de doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Karamürsel'de tamamladı. 1995 yılında İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesinden mezun oldu.


28 Mart 2004 Mahalli idareler yerel seçimlerinde belediye başkanı seçildi. İsmail Yıldırım, 18 Ağustos 2010 Tarihinde AK Parti'nin Kocaeli İl merkezinde düzenlediği miting töreninde dönemin Başbakanı şimdiki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın rozet takmasıyla Ak Parti'ye katıldı.

30 Mart 2014 yerel seçimlerinde AK Parti'nin başkan adayı olan Yıldırım, yeniden belediye başkanı olarak seçildi. Yıldırım, evli ve iki çocuk babasıdır.

Karamürsel Belediyesi hangi partide? Karamürsel Belediye başkanı kimdir? Karamürsel Belediye başkan adayları - 3

KARAMÜRSEL BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ

  • MESUT ÇETİNKAYA
  • AHMET ÇALIK
  • HASAN ÖZBAŞ
Karamürsel Belediyesi hangi partide? Karamürsel Belediye başkanı kimdir? Karamürsel Belediye başkan adayları - 4

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