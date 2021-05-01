Karantinada karavana kapandılar

DHA 01.05.2021 - 13:12
İstanbul'da corona virüs tedbirleri kapsamında 17 günü karavanlarında geçirmek isteyenlerin adresi Maltepe’deki Karavan Parkı oldu.
Daha önce hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında karavan parka gelenler, gün boyu aileleri ve arkadaşlarıyla vakit geçiriyor. Yanlarına evcil hayvanlarını da alan karavancılar, hem deniz kokusu alıyor hem de güneşli havanın tadını çıkarıyor.
Ailesi ile tam kapanma için karavan parkına gelen Namık Kemal Bora Gönüllüeroğlu, “Daha rahat geçer, açık hava da olmanın vermiş olduğu nimetler var. Uzun süreli bu dönemi karavanda geçirmeyi tercih ettik ailece. Karavanda kutu oyunlarımız var, gerekirse TV var, projektörden film de seyrediyoruz” dedi. Ailenin 12 yaşındaki kızları Doğa Su ise, “Evde olduğumdan daha eğlenceli, kitap okuyoruz. Evdeyken de yapıyorduk ama dışarıda vakit geçiremiyorduk o yüzden sıkıcı geçiyordu” ifadelerini kullandı.