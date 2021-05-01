Karantinada karavana kapandılar

İstanbul'da, ülke genelinde corona virüs tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen 17 günlük karantina sürecini karavanda gerçirmek isteyenler soluğu Maltepe'deki Karavan Parkı'nda aldı.

DHA 01.05.2021 - 13:12

Karantinada karavana kapandılar - 1

İstanbul'da corona virüs tedbirleri kapsamında 17 günü karavanlarında geçirmek isteyenlerin adresi Maltepe’deki Karavan Parkı oldu.

Daha önce hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında karavan parka gelenler, gün boyu aileleri ve arkadaşlarıyla vakit geçiriyor. Yanlarına evcil hayvanlarını da alan karavancılar, hem deniz kokusu alıyor hem de güneşli havanın tadını çıkarıyor.

Karantinada karavana kapandılar - 2

“PANDEMİDEN ÖNCE 5-10 KARAVAN VARDI ŞİMDİ 80-90 KARAVAN VAR” 

Karavanda kalan Serkan Eyisüzer ,“Özellikle pandemi dönemlerinde günlük yaşamın sıkıcılığından kurtulup, evde dört duvar arasında kalmaktansa burada karavanımızda olmayı tercih ediyoruz. Ben bir spor eğitmeni olarak kendi antremanlarımı da burada açık havada karavanımdan çok uzaklaşmadan pandemi kurallarına dikkat ederek yapıyorum.Açık havada çok daha rahat ediyoruz. İki kedim var onlar da benimle. Birlikte mutlu bir şekilde yaşayabiliyoruz” dedi.
Karantinada karavana kapandılar - 3

“PANDEMİDE KARAVANDA YAŞAMAK BÜYÜK BİR KEYİF OLDU”

4 yıldır karavanda yaşayan Mehmet Akif Tataroğlu da “Pandemide karavanda yaşamak büyük bir keyif oldu.Bu süre fevkalede güzel geçecektir” diye konuştu.
Karantinada karavana kapandılar - 4

“KUTU OYUNLARIMIZ VAR, TELEVIZYON VE PROJEKSIYON DA VAR”

Eşiyle birlikte karavanda yaşayan Ufuk Öztürk, “Normalde burada 5-10 karavan vardı. Pandemiden sonra 80-90 karavan hafta sonları bile buraya geliyor,  vakitlerini burada geçiriyorlar. Bu dönemde çok insan geldi” şeklinde konuştu.
Karantinada karavana kapandılar - 5

Ailesi ile tam kapanma için karavan parkına gelen Namık Kemal Bora Gönüllüeroğlu, “Daha rahat geçer, açık hava da olmanın vermiş olduğu nimetler var. Uzun süreli bu dönemi  karavanda geçirmeyi tercih ettik ailece.  Karavanda kutu oyunlarımız var, gerekirse TV var, projektörden film de seyrediyoruz” dedi. Ailenin 12 yaşındaki kızları Doğa Su ise, “Evde olduğumdan daha eğlenceli, kitap okuyoruz. Evdeyken de yapıyorduk ama dışarıda vakit geçiremiyorduk o yüzden sıkıcı geçiyordu” ifadelerini kullandı.

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