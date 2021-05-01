Karantinada karavana kapandılar

Daha önce hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında karavan parka gelenler, gün boyu aileleri ve arkadaşlarıyla vakit geçiriyor. Yanlarına evcil hayvanlarını da alan karavancılar, hem deniz kokusu alıyor hem de güneşli havanın tadını çıkarıyor.

“PANDEMİDEN ÖNCE 5-10 KARAVAN VARDI ŞİMDİ 80-90 KARAVAN VAR” Karavanda kalan Serkan Eyisüzer ,“Özellikle pandemi dönemlerinde günlük yaşamın sıkıcılığından kurtulup, evde dört duvar arasında kalmaktansa burada karavanımızda olmayı tercih ediyoruz. Ben bir spor eğitmeni olarak kendi antremanlarımı da burada açık havada karavanımdan çok uzaklaşmadan pandemi kurallarına dikkat ederek yapıyorum.Açık havada çok daha rahat ediyoruz. İki kedim var onlar da benimle. Birlikte mutlu bir şekilde yaşayabiliyoruz” dedi.