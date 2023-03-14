Karayolları Genel Müdürlüğü 102, personel alacak: KGM personel alımı başvuru nasıl yapılır? İşte başvuru şartları ve tarihleri

Karayolları Genel Müdürlüğünün (KGM) Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, sözleşmeli personel alımı için başvurular "Kariyer Kapısı" (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) internet adresi üzerinden 14-28 Mart döneminde alınacak.
Makine mühendisi, inşaat mühendisi, mimar, şehir plancısı ve avukat pozisyonlarının da aralarında olduğu 102 sözleşmeli personel alımı için 2022 yılı KPSS (B) grubunun ilgili puan türünden en az 70 puan almış olma şartı aranıyor.
Herhangi bir yazılı veya sözlü sınav yapılmaksızın, söz konusu puan türünde en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere yapılacak sıralama esas alınarak ilan edilen unvanların adedi kadar asıl ve o kadar da yedek aday belirlenecek.
Asıl olarak kazanan adaylardan süresi içinde başvuru yapmayan, istenen belgeleri evrak teslim süresinde tamamlamayan, feragat eden veya aranan şartları taşımadığı tespit edilen adayların yerine yedek adaylardan sırasıyla yerleştirme yapılacak.
KGM'den yapılan açıklamada; "Genel Müdürlüğümüz merkez ve taşra teşkilatı birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4'üncü maddesinin (B) fıkrası ve 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı
Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin
Esaslar”ın Ek Madde 2’nin (b) fıkrasına göre toplam 102 sözleşmeli personel istihdam
edilecektir.
Başvurular 14.03.2023–28.03.2023 tarihleri arasında “Kariyer Kapısı” https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet adresi üzerinden veya e-Devlet “Kariyer
Kapısı Kamu İşe Alım” sayfası üzerinden yapılacaktır. Yerleştirme işlemlerinin sonuçlanmasından sonra yerleşen adaylara ilişkin duyurular Genel Müdürlüğümüz (https://www.kgm.gov.tr)internet sitesinde yayımlanacaktır." denildi.