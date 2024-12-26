Karayolları Genel Müdürlüğü 409 işçi alımı kura sonuçları açıklandı (KGM kura sonucu ve isim listesi sorgulama)
Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) 409 işçi alımı kura sonuçları açıklandı Noter kurası sonucu kazanan asıl ve yedek adaylar, sonuc.kgm.gov.tr adresinden sorgulama yaparak Karayolları Genel Müdürlüğü işçi alımı sonuçlarını öğrenebilecek
Karayolları Genel Müdürlüğü bünyesine 409 işçi alımı yapılacağı açıklanmıştı.Kadroda yer almak isteyenler işçi alımı başvurularını 9-13 Aralık tarihlerinde gerçekleştirdi. Başvuru süreci ardından kura süreci başladı. Karayolları Genel Müdürlüğü 409 işçi alımı kura sonuçları 25 Aralık 2024 tarihinde ilan edildi.