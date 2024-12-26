Karayolları Genel Müdürlüğü 409 işçi alımı kura sonuçları açıklandı (KGM kura sonucu ve isim listesi sorgulama)

Noter kurası sonucu kazanan asıl ve yedek adayların başvuruları; 03.01.2025 tarihinden itibaren alınmaya başlanacak olup 09.01.2025 tarihi mesai bitimine kadar başvuru yapmış olduğu ilin bağlı olduğu Bölge Müdürlüğüne sonuç sorgulama ekranına yüklenen evrakları şahsen teslim etmeleri gerekmektedir." ifadelerine yer verildi.