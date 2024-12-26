Karayolları Genel Müdürlüğü 409 işçi alımı kura sonuçları açıklandı (KGM kura sonucu ve isim listesi sorgulama)

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) 409 işçi alımı kura sonuçları açıklandı Noter kurası sonucu kazanan asıl ve yedek adaylar, sonuc.kgm.gov.tr adresinden sorgulama yaparak Karayolları Genel Müdürlüğü işçi alımı sonuçlarını öğrenebilecek

Karayolları Genel Müdürlüğü 409 işçi alımı kura sonuçları açıklandı (KGM kura sonucu ve isim listesi sorgulama) - 1

Karayolları Genel Müdürlüğü bünyesine 409 işçi alımı yapılacağı açıklanmıştı.Kadroda yer almak isteyenler işçi alımı başvurularını 9-13 Aralık tarihlerinde gerçekleştirdi. Başvuru süreci ardından kura süreci başladı. Karayolları Genel Müdürlüğü 409 işçi alımı kura sonuçları 25 Aralık 2024 tarihinde ilan edildi.

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Karayolları Genel Müdürlüğü 409 işçi alımı kura sonuçları açıklandı (KGM kura sonucu ve isim listesi sorgulama) - 2

KGM KURA SONUCU SORGULAMA

Peki Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) işçi alımı kura çekimi sonuçları ve isim listesi açıklandı mı, nasıl öğrenilir?

KGM KURA SONUCU SORGULAMA

Karayolları Genel Müdürlüğü 409 işçi alımı kura sonuçları açıklandı (KGM kura sonucu ve isim listesi sorgulama) - 3

409 işçi alımına ilişkin noter kurası çekiliş sonucu duyurusunda; "Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca Genel Müdürlüğümüz işyerlerinde sürekli işçi kadrolarında istihdam edilmek üzere Genel Müdürlüğümüzde 25.12.2024 tarihinde yapılan noter kura çekilişi sonuç listeleri ilan edilmiştir.

Karayolları Genel Müdürlüğü 409 işçi alımı kura sonuçları açıklandı (KGM kura sonucu ve isim listesi sorgulama) - 4

Noter kurası sonucu kazanan asıl ve yedek adayların başvuruları; 03.01.2025 tarihinden itibaren alınmaya başlanacak olup 09.01.2025 tarihi mesai bitimine kadar başvuru yapmış olduğu ilin bağlı olduğu Bölge Müdürlüğüne sonuç sorgulama ekranına yüklenen evrakları şahsen teslim etmeleri gerekmektedir." ifadelerine yer verildi.

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