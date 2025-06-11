Karayolları Trafik Kanunu Değişikliği 2025: Yeni trafik cezaları ne kadar oldu, yasalaştı mı?

TBMM Adalet Komisyonu’nda trafik cezalarının artırılmasına yönelik düzenlemeleri içeren Karayolları Trafik Kanunu Kanun Teklifi 29 Mayıs’ta kabul edildi. Trafik kurallarını ihlal eden sürücüleri, yeni düzenlemeyle birlikte caydırıcı cezalar bekliyor. Düzenlemeyle birlikte sürücülerin ve yayaların can güvenliğini sağlamak, kazaları ve yaralanmaları en aza indirmek amaçlanıyor. Alkollü araç kullanma, plakasız araç kullanma, uyuşturucu madde etkisinde araç kullanma, hız sınırını aşma, emniyet kemeri takmama, ehliyetsiz araç kullanma cezalarına düzenleme geliyor. Peki Yeni trafik cezaları yürürlüğe girdi mi, ne zaman girecek? işte, kanun teklifinin detayları…