Karayolları Trafik Kanunu Değişikliği 2025: Yeni trafik cezaları ne kadar oldu, yasalaştı mı?

Özellikle bayramda milyonlarca sürücü yola çıkarken Türkiye’nin birçok bölgesinde radar uygulaması yapıldı. Karayolları Trafik Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile birlikte trafik cezalarında artışa gidilecek. Teklf TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildikten sonra Resmi Gazete’de yayımlanacak ve yürürlüğe girecek. Özellikle alkollü araç kullanma cezası, drift atma cezası, trafikte saldırı amacıyla takip ve araçtan inme cezaları dikkat çekti. Kanun teklifinde trafik cezaları 2 bin lira ile 200 bin lira arasında değişiklik gösteriyor. Peki Zamlı trafik cezaları 2025 ne kadar oldu, yasalaştı mı? İşte, düzenlemeye ilişkin bilgiler…

Karayolları Trafik Kanunu Değişikliği 2025: Yeni trafik cezaları ne kadar oldu, yasalaştı mı? - 1

TBMM Adalet Komisyonu’nda trafik cezalarının artırılmasına yönelik düzenlemeleri içeren Karayolları Trafik Kanunu Kanun Teklifi 29 Mayıs’ta kabul edildi. Trafik kurallarını ihlal eden sürücüleri, yeni düzenlemeyle birlikte caydırıcı cezalar bekliyor. Düzenlemeyle birlikte sürücülerin ve yayaların can güvenliğini sağlamak, kazaları ve yaralanmaları en aza indirmek amaçlanıyor. Alkollü araç kullanma, plakasız araç kullanma, uyuşturucu madde etkisinde araç kullanma, hız sınırını aşma, emniyet kemeri takmama, ehliyetsiz araç kullanma cezalarına düzenleme geliyor. Peki Yeni trafik cezaları yürürlüğe girdi mi, ne zaman girecek? işte, kanun teklifinin detayları…

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Karayolları Trafik Kanunu Değişikliği 2025: Yeni trafik cezaları ne kadar oldu, yasalaştı mı? - 2

YENİ TRAFİK CEZALARI 2025 YASALAŞTI MI?

Meclis’te Adalet Komisyonunda, trafik cezalarının yükseltilmesine yönelik Karayolları Trafik kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına ilişkin kanun teklifi geçtiğimiz haftalarda kabul edilmişti.

Bir sonraki aşamada ise kanun teklifi TBMM Genel Kurulu’nda oylamaya sunulacak ve kabul edilmesi durumunda Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girecek.

Teklifin, istisna tutulan maddeleri dışındaki tüm hükümleri, düzenlemenin yayımı tarihinden itibaren 2 ay sonra yürürlüğe girecek.

Karayolları Trafik Kanunu Değişikliği 2025: Yeni trafik cezaları ne kadar oldu, yasalaştı mı? - 3

2025 TRAFİK CEZALARI NE KADAR?

Trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip eden, bu amaçla araçtan inmek 180.000 TL

Alkollü araç kullanma cezası (ilk yakalanma) 25000 TL

Alkollü araç kullanma cezası (ikinci yakalanma) 50.000 TL

Alkollü araç kullanma cezası (üçüncü yakalanma) 150.000 TL

Uyuşturucu/uyarıcı maddelerin ya da alkolün kandaki miktarını tespit amacıyla testi kabul etmemek 150.000 TL

Aracı plakasız kullanma 46.000 TL

Polislerin uyarısına ve işaretlere rağmen kaçanlara 200.000 TL

Drift atma cezası 140.000

Ehliyetsiz araç kullanma cezası 40.000 TL

Emniyet kemeri takmama cezası 2.500 TL

Hız sınırını 6-10 km/sa aşanlara 2.000 TL

Hız sınırını 11-15 km/sa aşanlara 4.000 TL

Karayolları Trafik Kanunu Değişikliği 2025: Yeni trafik cezaları ne kadar oldu, yasalaştı mı? - 4

Hız sınırını 16-20 km/sa aşanlara 6.000 TL

Hız sınırınız 21-25 km/sa aşanlara 8.000 TL

Hız sınırını 26-35 km/sa aşanlara 12.000 TL

Hız sınırını 36-45 km/sa aşanlara 15.000 TL

Hız sınırını 46-55 km/sa aşanlara 20.000 TL

Hız sınırını 56-65 km/sa aşanlara 25.000 TL

Hız sınrını 66 km/s’ten fazla aşan sürücülere 30.000 TL

Karayolları Trafik Kanunu Değişikliği 2025: Yeni trafik cezaları ne kadar oldu, yasalaştı mı? - 5

Kırmızı ışıkta geçme cezası 10.000 TL / 15.000 TL / 20.000 TL

Plakanın okunurluğunu engelleyecek değişiklikler 140.000 TL

Takograf kartı kullanmayanlara veya manipülasyon yapanlara 75.000 TL

Hurdaya çıkarılmış aracı kullanmak 46.000 TL

Seyir halinde cep telefonu kullanma 5.000 TL

Sahte plaka kullanma cezası 140.000 TL

Şerit izleme-değiştirme kurallarına uymama 90.000 TL

Takip mesafesine uymama cezası 5.000 TL

Uyuşturucu madde etkisindeyken araç kullanma cezası 150.000 TL

Sebepsiz el freninin çekilmesi, ani durması, kendi etrafında dönmesi 140.000 TL

Yarış yapan motorlu araç sürücülerine 46.000 TL

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