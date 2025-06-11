Karayolları Trafik Kanunu Değişikliği 2025: Yeni trafik cezaları ne kadar oldu, yasalaştı mı?
Özellikle bayramda milyonlarca sürücü yola çıkarken Türkiye’nin birçok bölgesinde radar uygulaması yapıldı. Karayolları Trafik Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile birlikte trafik cezalarında artışa gidilecek. Teklf TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildikten sonra Resmi Gazete’de yayımlanacak ve yürürlüğe girecek. Özellikle alkollü araç kullanma cezası, drift atma cezası, trafikte saldırı amacıyla takip ve araçtan inme cezaları dikkat çekti. Kanun teklifinde trafik cezaları 2 bin lira ile 200 bin lira arasında değişiklik gösteriyor. Peki Zamlı trafik cezaları 2025 ne kadar oldu, yasalaştı mı? İşte, düzenlemeye ilişkin bilgiler…
TBMM Adalet Komisyonu’nda trafik cezalarının artırılmasına yönelik düzenlemeleri içeren Karayolları Trafik Kanunu Kanun Teklifi 29 Mayıs’ta kabul edildi. Trafik kurallarını ihlal eden sürücüleri, yeni düzenlemeyle birlikte caydırıcı cezalar bekliyor. Düzenlemeyle birlikte sürücülerin ve yayaların can güvenliğini sağlamak, kazaları ve yaralanmaları en aza indirmek amaçlanıyor. Alkollü araç kullanma, plakasız araç kullanma, uyuşturucu madde etkisinde araç kullanma, hız sınırını aşma, emniyet kemeri takmama, ehliyetsiz araç kullanma cezalarına düzenleme geliyor. Peki Yeni trafik cezaları yürürlüğe girdi mi, ne zaman girecek? işte, kanun teklifinin detayları…