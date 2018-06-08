NTV

Karayolu karpuz tarlasına döndü

İHA

Antalya'nın Manavgat ilçesi D-400 Karayolu'nda bir araçtan dökülen onlarca karpuz, yolu adeta karpuz tarlasına döndürdü. Karayolunda trafik uzun süre tek şeritten ilerledi.

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    Manavgat-Antalya D-400 Karayolu Gültepe kavşağı yakınlarında bir araçtan dökülen karpuzlar, yolu karpuz tarlasına döndürürken, trafik akışının aksamasına neden oldu.
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    Yola dökülen ve parçalanan karpuzlar nedeniyle yolun sağ şeridi kaza ihtimaline karşı trafik ekiplerince kapatıldı.
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    Trafik ise uzun süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.
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    Yolun temizlenmesi için gelen görevliler ellerindeki küreklerle parçalanan karpuzları yol kenarına atmaya çalıştı.
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    Yol, Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait iş makinesiyle temizlendi.
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    Kepçenin karpuzları toplayıp kamyonete atmasının ardından yol trafiğe yeniden açıldı.
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