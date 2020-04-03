Kardan corona virüs yaptılar

Ardahan'ın Çıldır ilçesine bağlı Yukarı Cambaz köyünde yaşayan Bülent Koçak ve Volkan Çolak, yağan karı fırsat bilip kardan corona virüs yaptı.

İnşaat işçisi Bülent Çolak, "Corona virüs nedeniyle köyümdeki evime geldim. Salgın bitene kadar köyümden çıkmayı düşünmüyorum. Lapa lapa kar yağıyordu. Bir süre önce kardan adam yapmıştık. Bu sefer de corona virüs yapmaya karar verdik. Sosyal medyada paylaşınca büyük ilgi gördü. Fakat 2 saat sonra güneş nedeniyle eridi. Umarız corona virüs de tez zamanda yok olup, gider."