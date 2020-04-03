Kardan corona virüs yaptılar

Ardahan'ın bir köyünde iki arkadaş, kardan corona virüs yaptı. Kardan corona virüs güneşe fazla dayanamadı.
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DHA 03.04.2020 - 09:59
Ardahan'ın Çıldır ilçesine bağlı Yukarı Cambaz köyünde yaşayan Bülent Koçak ve Volkan Çolak, yağan karı fırsat bilip kardan corona virüs yaptı.
Arkadaşların 1 metre 60 santimetre boyunda, 1 metre 20 santimetre genişliğinde, 20 dakikada yaptıkları kardan corona virüs, güneş çıktıktan 2 saat sonra eridi. İkili cep telefonuna kaydettikleri görüntüleri sosyal medyadan paylaştı.
İnşaat işçisi Bülent Çolak, "Corona virüs nedeniyle köyümdeki evime geldim. Salgın bitene kadar köyümden çıkmayı düşünmüyorum. Lapa lapa kar yağıyordu. Bir süre önce kardan adam yapmıştık. Bu sefer de corona virüs yapmaya karar verdik. Sosyal medyada paylaşınca büyük ilgi gördü. Fakat 2 saat sonra güneş nedeniyle eridi. Umarız corona virüs de tez zamanda yok olup, gider."
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