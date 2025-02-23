Karda renkli görüntüler: Eskimolara özenip iglo ev yaptılar

İstanbul’da etkili olan kar yağışı, renkli görüntülere de neden oldu. Göktürk’te bir grup site sakini, Eskimolara özenip iglo ev yaptı. Işıklarla da süslenen iglo eve giren çocuklar burada yemek yedi.

Karda renkli görüntüler: Eskimolara özenip iglo ev yaptılar - 1

İstanbul’un Eyüpsultan ilçesine bağlı Göktürk’te bir grup site sakini, kar yağışının ardından çocuklarıyla birlikte bahçeye çıkarak kar topu oynadı.

Aralarında bir mühendis babanın da bulunduğu grup, daha sonra Eskimo (iglo) evi yapmaya karar verdi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Karda renkli görüntüler: Eskimolara özenip iglo ev yaptılar - 2

Çocukların yardımıyla saksılara kar doldurarak iglo evin duvarlarını yapan grup dakikalar içinde evi tamamlamayı başardı.

Karda renkli görüntüler: Eskimolara özenip iglo ev yaptılar - 3

Kapısına kardan adam yaparak çalışmayı tamamlayan grup o anları cep telefonu kamerasıyla kaydederken çocuklar evin içine girerek yemek yedi.

Karda renkli görüntüler: Eskimolara özenip iglo ev yaptılar - 4

Havanın kararmasıyla led ışıklarla süslenen iglo ev, site sakinlerinin ilgisini topladı.

Karda renkli görüntüler: Eskimolara özenip iglo ev yaptılar - 5

İGLO EV NEDİR?

İglu ya da iglo, Eskimoların bir kısmının sürekli olarak ya da av sezonlarında geçici olarak yaşadığı sıkıştırılmış kardan evlerine deniyor.

Karda renkli görüntüler: Eskimolara özenip iglo ev yaptılar - 6

İglo, İnuit dilinde “ev” anlamına gelir ve yerel dilde çadır, çamur ya da modern evler için de kullanılıyor.

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