Karda renkli görüntüler: Eskimolara özenip iglo ev yaptılar
İstanbul’da etkili olan kar yağışı, renkli görüntülere de neden oldu. Göktürk’te bir grup site sakini, Eskimolara özenip iglo ev yaptı. Işıklarla da süslenen iglo eve giren çocuklar burada yemek yedi.
İstanbul’un Eyüpsultan ilçesine bağlı Göktürk’te bir grup site sakini, kar yağışının ardından çocuklarıyla birlikte bahçeye çıkarak kar topu oynadı.Aralarında bir mühendis babanın da bulunduğu grup, daha sonra Eskimo (iglo) evi yapmaya karar verdi.