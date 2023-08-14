KARDEMİR işçi alımı kura sonuçları ve isim listesi açıklandı mı? Kardemir asil ve yedek kazanan isim listesi ilan edilecek

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) için 600 işçi alımı yapılacağı açıklanmıştı. İlk etapta 300 kişiyi bünyesinde istihdam edecek olan KARDEMİR alımları kura yöntemiyle yapacak. Peki, KARDEMİR kura sonuçları ve isim listesi açıklandı mı?

KARDEMİR işçi alımı kura sonuçları ve isim listesi açıklandı mı? Kardemir asil ve yedek kazanan isim listesi ilan edilecek - 1

KARDEMİR, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 1 Mayıs mesajında, Türkiye'nin ilk entegre ağır sanayi kuruluşu KARDEMİR'e alınacağını duyurduğu 600 işçiden 300'ünün işe başlama sürecine ilişkin internet sitesi üzerinden açıklama yaptı.

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KARDEMİR işçi alımı kura sonuçları ve isim listesi açıklandı mı? Kardemir asil ve yedek kazanan isim listesi ilan edilecek - 2

Fabrika bünyesinde istihdam edilmek üzere 300 mavi yaka personelin ağustos ayında işbaşı yaptırılacağı belirtilen açıklamada, alımların etap etap gerçekleşeceği ve yıl sonuna kadar 600 personelin şirkette işe alınmış olacağı kaydedildi.

KARDEMİR işçi alımı kura sonuçları ve isim listesi açıklandı mı? Kardemir asil ve yedek kazanan isim listesi ilan edilecek - 3

KURA ÇEKİM TARİHİ

İşçilik pozisyonları için yayımlanan ilanımızda belirtilen kriterlere uygun olan adaylar arasında 14 Ağustos 2023 Pazartesi günü Karabük Yeni Mahalle Kapalı Spor Salonu'nda (Soğuksu mevkiinde) noter huzurunda kura çekimi gerçekleştirildi.

KARDEMİR işçi alımı kura sonuçları ve isim listesi açıklandı mı? Kardemir asil ve yedek kazanan isim listesi ilan edilecek - 4

İSİM LİSTESİ NASIL ÖĞRENİLECEK?

KARDEMİR 300 işçi alımı kura çekimi ve kazanan isim listesi, kuralar tamamlandıktan resmi internet sitesi üzerinden ilan edilecek.

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