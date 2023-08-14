KARDEMİR işçi alımı kura sonuçları ve isim listesi açıklandı mı? Kardemir asil ve yedek kazanan isim listesi ilan edilecek
Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) için 600 işçi alımı yapılacağı açıklanmıştı. İlk etapta 300 kişiyi bünyesinde istihdam edecek olan KARDEMİR alımları kura yöntemiyle yapacak. Peki, KARDEMİR kura sonuçları ve isim listesi açıklandı mı?
KARDEMİR, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 1 Mayıs mesajında, Türkiye'nin ilk entegre ağır sanayi kuruluşu KARDEMİR'e alınacağını duyurduğu 600 işçiden 300'ünün işe başlama sürecine ilişkin internet sitesi üzerinden açıklama yaptı.