Kardeşinin kimliğiyle 21 yıl boyunca maaş aldı, 15 milyon lira zarar yarattı

"Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "nitelikli dolandırıcılık", "resmi ve özel belgede sahtecilik" ile "banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması" suçlamalarıyla sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılar, adli kontrol kararı uygulanarak serbest bırakıldı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Siber Suçlarla Mücadele şubeleri ekiplerince Şefaatli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, 1961'de 30 yaşındayken vefat eden H.E'nin kimlik ve banka bilgileri kullanılarak 2005 yılından itibaren çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarından haksız menfaat temin edildiği belirlenmişti.