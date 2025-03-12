Kardeşlerinden otelde dayak yedi: İntikam almak için tetikçi tuttu
Bursa'da aile otelinin işletilmesi konusunda anlaşmazlık yaşadığı kardeşleri tarafından silahla tehdit edilip dövülen Cevzet Ö., olayın ardından tetikçi olarak tuttuğu üç kişiye kardeşini aracını kurşunlattı.
İstanbul'da yaşayan Cevzet Ö., Kestel ilçesindeki aile otelinin işletmesinde çıkan sorunları gidermek üzere Bursa'ya geldi.
Anlaşmazlığı gidermek için konuştuğu kardeşleri Vedat Ö. ve Servet Ö. ile tartışan Cevzet Ö., 4 Mart'ta iki kardeşi tarafından silahla tehdit edilip yumruk ve tekmelerle dövüldü.