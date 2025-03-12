Kardeşlerinden otelde dayak yedi: İntikam almak için tetikçi tuttu

İstanbul'da yaşayan Cevzet Ö., Kestel ilçesindeki aile otelinin işletmesinde çıkan sorunları gidermek üzere Bursa'ya geldi.

Anlaşmazlığı gidermek için konuştuğu kardeşleri Vedat Ö. ve Servet Ö. ile tartışan Cevzet Ö., 4 Mart'ta iki kardeşi tarafından silahla tehdit edilip yumruk ve tekmelerle dövüldü.