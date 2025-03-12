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Kardeşlerinden otelde dayak yedi: İntikam almak için tetikçi tuttu

Bursa'da aile otelinin işletilmesi konusunda anlaşmazlık yaşadığı kardeşleri tarafından silahla tehdit edilip dövülen Cevzet Ö., olayın ardından tetikçi olarak tuttuğu üç kişiye kardeşini aracını kurşunlattı.

Kardeşlerinden otelde dayak yedi: İntikam almak için tetikçi tuttu - 1

İstanbul'da yaşayan Cevzet Ö., Kestel ilçesindeki aile otelinin işletmesinde çıkan sorunları gidermek üzere Bursa'ya geldi.

Anlaşmazlığı gidermek için konuştuğu kardeşleri Vedat Ö. ve Servet Ö. ile tartışan Cevzet Ö., 4 Mart'ta iki kardeşi tarafından silahla tehdit edilip yumruk ve tekmelerle dövüldü.

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Kardeşlerinden otelde dayak yedi: İntikam almak için tetikçi tuttu - 2

İFADELERİ SONRASI SERBEST KALDILAR

Kaburgalarında kırık, vücudunun çeşitli yerlerinde ezilmeler oluşan Cevzet Ö., çağırılan ambulansla kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.

Polisin gözaltına aldığı Vedat Ö. ile Servet Ö., ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Kardeşlerinden otelde dayak yedi: İntikam almak için tetikçi tuttu - 3

TABURCU OLDUKTAN SONRA ÜÇ TETİKÇİ TUTTU

Cevzet Ö., hastaneden taburcu olduktan sonra, iddiaya göre para karşılığı anlaştığı Çağatay Çakılcı, Mertcan Sezer ve Eray Yılmaz'a, kardeşi Vedat Ö.'ün park halindeki aracını kurşunlattı.

Kardeşlerinden otelde dayak yedi: İntikam almak için tetikçi tuttu - 4

Silahlı saldırı sonrası polis, 3 şüpheli ile onları azmettiren Cevzet Ö.'yü gözaltına aldı.

Şüpheliler, "Silahla tehdit" ve "Mala zarar verme" suçlarından tutuklanıp cezaevine gönderildi. 

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