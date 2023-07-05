Kardeşleriyle kavga etti önce evini sonra motosikletini yaktı

Antalya’nın Döşemealtı ilçesinde kardeşleriyle kavga eden Ertuğrul G., önce evini, ardından da motosikletini ateşe verdi. Alevler binanın çatısını bir anda sararken Ertuğrul G., balkondan atlayıp binadan çıktı. Polis Ertuğrul G.’yi gözaltına alırken, olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

Kardeşleriyle kavga etti önce evini sonra motosikletini yaktı - 1

Döşemealtı ilçesinde kardeşleriyle kavga eden Ertuğrul G. (29), benzin dökerek önce evini, ardından motosikletini ateşe verdi.

Olay, saat 12.00 sıralarında Yeniköy Mahallesi’ndeki Kazım Karabekir Caddesi’nde bulunan 3 katlı evin en üst katında meydana geldi.

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Kardeşleriyle kavga etti önce evini sonra motosikletini yaktı - 2

Annesi ve iki kardeşi ile yaşayan Ertuğrul G., bilinmeyen nedenle kardeşleriyle tartışarak, evden ayrıldı. Bir süre sonra geri dönen Ertuğrul G., elindeki bidondan benzin döküp, evi ateşe verdi.

Kardeşleriyle kavga etti önce evini sonra motosikletini yaktı - 3

Daire alevler içinde kalırken, Ertuğrul G. balkon korkuluklarına oturup bağırmaya başladı. Bir kişinin cep telefonu kamerası ile kaydettiği o anlarda Ertuğrul G., bulunduğu balkondan atlayarak gözden kayboldu.

Kardeşleriyle kavga etti önce evini sonra motosikletini yaktı - 4

İhbarla bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kardeşleriyle kavga etti önce evini sonra motosikletini yaktı - 5

Ertuğrul G., 638 Sokak’ta kendine ait motosikleti ateşe verip, kaçmaya çalışırken polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.

Kardeşleriyle kavga etti önce evini sonra motosikletini yaktı - 6

İtfaiyenin uzun uğraşları sonucu yangın söndürülürken ev kullanılamaz hale geldi.

Kardeşleriyle kavga etti önce evini sonra motosikletini yaktı - 7

Polis, olayla ilgili olarak soruşturma başlattı.

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