Kardeşleriyle kavga etti önce evini sonra motosikletini yaktı
Antalya’nın Döşemealtı ilçesinde kardeşleriyle kavga eden Ertuğrul G., önce evini, ardından da motosikletini ateşe verdi. Alevler binanın çatısını bir anda sararken Ertuğrul G., balkondan atlayıp binadan çıktı. Polis Ertuğrul G.’yi gözaltına alırken, olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.
Döşemealtı ilçesinde kardeşleriyle kavga eden Ertuğrul G. (29), benzin dökerek önce evini, ardından motosikletini ateşe verdi.
Olay, saat 12.00 sıralarında Yeniköy Mahallesi’ndeki Kazım Karabekir Caddesi’nde bulunan 3 katlı evin en üst katında meydana geldi.