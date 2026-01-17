Kare kare 30 milyonluk soygun. 9 kişi tutuklandı
İzmir'de ATM'ye para yüklendiği sırada iki bankanın para nakil aracını soyan çete çökertildi, 9 şüpheli tutuklandı. Yaklaşık 30 milyon liranın gasbedildiği soygunun her ayrıntısı güvenlik kameralarına yansıdı.
İzmir'in Karabağlar ilçesinde ATM'ye para yükleyen güvenlik görevlilerini etkisiz hale getirip 30 torba parayla kayıplara karışan çete yakayı ele verdi.
Olay 12 Ocak'ta meydana geldi. Bir güvenlik şirketine ait para nakil aracı, bölgedeki iki bankaya ait ATM’lere para aktarımı için olay yerine gitti. Güvenlik personelleri C.M. (24) ve R.A. (37) ATM içinde işlem yaptığı sırada, arkalarından yaklaşan 3 şüpheli silah doğrulttu. Görevlileri plastik kelepçeyle bağlayıp darp eden şüpheliler 30 torba parayla olay yerinden kaçtı.
KARE KARE KAMERADA
Soygunla ilgili çalışma başlatan İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarının kayıtlarını incelemeye aldı.
Kayıtlarda, şüphelilerin olaydan 1 gün önce bölgede keşif yaptıkları, olay günü güvenlik görevlilerini etkisiz hale getirip paraları gasbederek kaçtıkları görülüyor.
SADECE 20 BİN LİRA EKSİK
Polis ekipleri 10 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda, 13 milyon 162 bin 780 lira, 10 bin 300 dolar, 6 bin 540 euro, 100 sterlin, güvenlik görevlilerine ait cep telefonları ile ruhsatsız 5 tabanca, tüfek, bu silahlara ait 7 şarjör ve 74 fişek ele geçirildi. İncelemelerde 20 bin liranın eksik olduğu belirlendi.
10 'U TUTUKLANDI
Zanlılardan F.A. (28), M.Ş. (30), C.M. (24), M.M. (27), M.O.Ç. (20), A.F.G. (27), M.A. (20), Ş.Ö. (45) ile suça sürüklenen çocuk M.E.A. (16) çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Şüphelilerin, elebaşılığını F.A'nın yaptığı organize suç örgütü kapsamında eylemi yaklaşık 1 ay öncesinden planladıkları, olayda kullanılan araca başka araçlara ait plakaları bantladıkları ve soygun sonrası parayı farklı bir araca aktardıkları tespit edildi.
Şüphelilerin soygundan 1 gün önce bölgede yaptıkları keşif de kameralara böyle yansıdı. .