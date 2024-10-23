Karga arabanın anahtarını alıp kaçtı, çalışanlar peşinden koştu
Mersin’in Erdemli ilçesinde ilginç bir olay yaşandı. Bir karga, tamir edilen otomobilin kaputuna bırakılan anahtarı, gagasıyla alıp kaçtı. Anahtarla birlikte yaklaşık 300 metre uçan karga, anahtarı bir okulun çatısına bıraktı. Karganın anahtarı alıp gittiğini gören atölye çalışanları, o anlarda karganın peşinden koşup çatıdan anahtarı aldı.
Mersin’de otomobile konan bir karga, kaputtaki anahtarı alıp kaçtı.Olay, dün, Erdemli Sanayi Sitesi’nde meydana geldi.