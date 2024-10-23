Karga arabanın anahtarını alıp kaçtı, çalışanlar peşinden koştu

Mersin’in Erdemli ilçesinde ilginç bir olay yaşandı. Bir karga, tamir edilen otomobilin kaputuna bırakılan anahtarı, gagasıyla alıp kaçtı. Anahtarla birlikte yaklaşık 300 metre uçan karga, anahtarı bir okulun çatısına bıraktı. Karganın anahtarı alıp gittiğini gören atölye çalışanları, o anlarda karganın peşinden koşup çatıdan anahtarı aldı.

Karga arabanın anahtarını alıp kaçtı, çalışanlar peşinden koştu - 1

Mersin’de otomobile konan bir karga, kaputtaki anahtarı alıp kaçtı.

Olay, dün, Erdemli Sanayi Sitesi’nde meydana geldi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Karga arabanın anahtarını alıp kaçtı, çalışanlar peşinden koştu - 2

İş yeri sahibi Yusuf Sezgen ve personeli çalışırken, uçarak gelen bir karga, tamiri yapılan otomobilin üzerine kondu.

Otomobilin tavanında gezinen kargo, kaput üzerine bırakılan anahtara doğru yöneldi ve gagasıyla alıp uçtu.

Karga arabanın anahtarını alıp kaçtı, çalışanlar peşinden koştu - 3

Çalışanların peşinde koştuğu karga, yaklaşık 300 metre uzaklıktaki okulun çatısına kondu.

Kargayı takip edip, okulun çatısına çıkan çalışanlar, anahtarı aldı.

Karga arabanın anahtarını alıp kaçtı, çalışanlar peşinden koştu - 4

Olayın şaşkınlığını yaşadıklarını ifade eden Yusuf Sezgen, anahtarı aldığı için ise mutlu olduğunu söyledi.

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