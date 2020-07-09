Karga bir an olsun yanından ayrılmıyor

Bursa'da bir lise öğrencisi apartman boşluğuna düşen kargayı kurtardıktan ikili arasında ilginç bir dostluk oluştu.

İHA 09.07.2020 - 14:24

Karga bir an olsun yanından ayrılmıyor - 1
Bursa'da bir karga, düştüğü apartman boşluğundan kendisini kurtaran liseli gencin omzundan ayrılmıyor.
Karga bir an olsun yanından ayrılmıyor - 2
Lise öğrencisi Ahmet Hamza Çörtne, apartmanlarının havalandırma boşluğuna düşen ve Bahattin ismini verdiği kargayı kurtardı.
Karga bir an olsun yanından ayrılmıyor - 3

Kargayı uzun süre evinde besleyen Çörtne, sağlığına kavuşan kargayı doğaya salmaya karar verdi.

Havaya attığı karga vefa örneği gösterip onu terk etmeyip geri dönüp omuzuna kondu.

Karga bir an olsun yanından ayrılmıyor - 4
O günden sonra da karganın, Çörtne'nin omzundan inmediği belirtiliyor.
Karga bir an olsun yanından ayrılmıyor - 5
Kargayla dostluğunun nasıl başladığını anlatan Ahmet Hamza Çörtne, "Bu karga apartmanın havalandırma boşluğuna düşmüştü. Biz bu kargayı bir kaç gün uğraşlarımız sonucunda düştüğü yerden çıkarttık. Kurtardıktan sonra ben kargayı elimle evde beslemeye başladım. Kargayla aramızda bir bağ oluşmaya başladı. Kargayı besledikten sonra doğaya salmaya karar verdim.
Karga bir an olsun yanından ayrılmıyor - 6
Çörtne son olarak, karganın 1,5 aydır onunla birlikte olduğunu söyledi.
Karga bir an olsun yanından ayrılmıyor - 7
Karga bir an olsun yanından ayrılmıyor - 8
Karga bir an olsun yanından ayrılmıyor - 9
Karga bir an olsun yanından ayrılmıyor - 10
Karga bir an olsun yanından ayrılmıyor - 11
Karga bir an olsun yanından ayrılmıyor - 12

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