Karganın kamikaze dalışları korku dolu anlar yaşatıyor
Tokat’ta cadde üzerinde bulunan ağaca yuva yapan karga, yavrularını koruma içgüdüsüyle mahalle sakinlerine “kamikaze” dalışlarıyla saldırıda bulunuyor. Mahalleli, kargaların son günlerde artan saldırıları nedeniyle korku dolu anlar yaşadıklarını söylüyor.
Tokat'ta Altıyüzevler Mahallesi Vali Ayhan Çevik Caddesi üzerinde bulunan bir ağaca yuva yapan karga, mahalle sakinlerinin korkulu rüyası haline geldi. Cadde üzerinden geçen vatandaşlara ve esnafa kamikaze dalışıyla saldırıda bulunan karga herkese korku salıyor.