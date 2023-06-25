Karganın kamikaze dalışları korku dolu anlar yaşatıyor

Kargaların bir yıldır aynı yuvada olduğunu ama son günlerde saldırganlaştığını ifade eden Sebahattin Öztürk, “3 veya 4 gün önce bu kargalar saldırmaya başladı. Bazı kişiler ekmek almaya bile gidemez oldu, bir arkadaşımız kafasından yaralandı. Buna bir önlem arıyoruz ancak bulamıyoruz. Kargaların burada yuvası var o yüzden saldırıyor olabilirler.” dedi.