Karganın kamikaze dalışları korku dolu anlar yaşatıyor

Tokat’ta cadde üzerinde bulunan ağaca yuva yapan karga, yavrularını koruma içgüdüsüyle mahalle sakinlerine “kamikaze” dalışlarıyla saldırıda bulunuyor. Mahalleli, kargaların son günlerde artan saldırıları nedeniyle korku dolu anlar yaşadıklarını söylüyor.

Karganın kamikaze dalışları korku dolu anlar yaşatıyor - 1

Tokat'ta Altıyüzevler Mahallesi Vali Ayhan Çevik Caddesi üzerinde bulunan bir ağaca yuva yapan karga, mahalle sakinlerinin korkulu rüyası haline geldi. Cadde üzerinden geçen vatandaşlara ve esnafa kamikaze dalışıyla saldırıda bulunan karga herkese korku salıyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Karganın kamikaze dalışları korku dolu anlar yaşatıyor - 2

Yaklaşık 1 yıl önce Vali Ayhan Çevik Caddesi üzerine bulunan bir ağaçta yuva yapan karganın son günlerde saldırgan tavırlar sergilemesi dikkat çekti.

Karganın kamikaze dalışları korku dolu anlar yaşatıyor - 3

Durumu araştıran mahalle sakinleri karganın yavrularının olduğunu ve yavrularını koruma güdüsüyle hareket ettiğini anladı.

Karganın kamikaze dalışları korku dolu anlar yaşatıyor - 4

Saldırılara karşı çaresiz kalan esnaflar ağacın çevresinden geçerken kafalarını ağaç dallarıyla korumak zorunda kalıyor. Karganın saldırısına maruz kalıp yaralananlar da oldu.

Karganın kamikaze dalışları korku dolu anlar yaşatıyor - 5

Saldırıya uğrayan bir vatandaşın poşetle kendisini savurmaya çalıştığı görüldü.

Karganın kamikaze dalışları korku dolu anlar yaşatıyor - 6

Karganın saldırısıyla kafasından yara alan Osman Gür, karganın bir kaç gündür saldırganlaştığını belirtip, “Eve giderken karga iki kez bana saldırdı. Kafamda saldırısının sonucunda ufak bir hasar oluştu. Sanırım yavrularını kıskandığı için böyle yapıyor. İki üç gündür böyle saldırgan oldu. Herkese saldırmıyorlar, kendilerine zarar vereceğini düşündükleri kişilere saldırıyor.” şekilde konuştu.

Karganın kamikaze dalışları korku dolu anlar yaşatıyor - 7

Kargaların bir yıldır aynı yuvada olduğunu ama son günlerde saldırganlaştığını ifade eden Sebahattin Öztürk, “3 veya 4 gün önce bu kargalar saldırmaya başladı. Bazı kişiler ekmek almaya bile gidemez oldu, bir arkadaşımız kafasından yaralandı. Buna bir önlem arıyoruz ancak bulamıyoruz. Kargaların burada yuvası var o yüzden saldırıyor olabilirler.” dedi.

Karganın kamikaze dalışları korku dolu anlar yaşatıyor - 8

Karganın kendilerini kovaladığını belirten Ali Haydar Gürses, “Bu karga haftalardır insanlara saldırıyor. Bu caddeden kimseyi geçirmiyor. Caddenin başından başladığında sonuna kadar kovalıyor. En son dayanamadım ve çek bas ile kovaladım, bir süre kayboldu. İnsanlara gagasıyla vurmuyor, ayaklarıyla vuruyor, bir haftadır bu durum böyle devam ediyor” şeklinde konuştu.

Karganın kamikaze dalışları korku dolu anlar yaşatıyor - 9
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