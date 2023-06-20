"Kargo İHA" ilk kez Paris'te vitrine çıktı

"İYİ BİR BAŞLANGIÇ OLDU"
TUSAŞ İHA Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Ömer Yıldız, yaptığı açıklamada, projenin Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının açtığı ihalenin kazanılmasıyla başladığını söyledi.
Bu kapsamda 50 kilogram taşıma kapasitesine sahip 3 insansız helikopteri tasarlayıp, uçurup, teslim edeceklerini bildiren Yıldız, şöyle konuştu:
"Buradaki amaç teknoloji geliştirmek, bir teknoloji demosu yapmaktı. Geldiğimiz noktada ürünümüz bitmeye yakın hale geldiği için görücüye çıkma vakti geldi. Şimdi fuarlara getiriyoruz. 80 kilogram faydalı yükü 1 saat, 50 kilogram faydalı yükü 3 saat uçurma kabiliyetine sahibiz. Otonom uçuş testlerine de başladık. 2 ay içinde SSB'ye teslim edilebilir hale getireceğiz. Bu helikopterin daha fazla faydalı yük taşıyacak olan modelleri için de SSB ihaleler açmıştı ama bunları neticelendirmedi. Bu projedeki maksadımız da insanlı helikopterleri çok hızlı şekilde insansızlaştırmaya yarayacak aviyonik elemanları, eyleyicileri, uçuş kontrol sistemlerini geliştirmekti. Bu bizim için iyi bir başlangıç oldu."