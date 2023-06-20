"Kargo İHA" ilk kez Paris'te vitrine çıktı

TUSAŞ fuarda, bir süredir üzerinde çalıştığı ve uçuş testlerine başlanan döner kanat kargo İHA'yı vitrine çıkardı.

Ucuz ve risksiz bir çözüm olarak geliştirilen kargo İHA, 275 kilogram maksimim kalkış ağırlığına sahip bulunuyor. Kullanıcının işini kolaylaştırmak için basit kullanımlı olarak geliştirilen araç, kendi kendine otomatik kalkış yapabilen, link olmayan bölgelere gidebilen, kargoyu alıp taşıyabilen bir sistem olarak geliştirildi.

Araç basit kullanımı sayesinde bir tuşa basılarak kendisinde beklenen görevleri yerine getiriyor. Kargo İHA, ileri üslerde ve üs olmayan bölgelerde sadece koordinat verilerek görev yapılmasına olanak sunuyor.