Kargo teslimi için imza atarken dikkat! Boş senedi imzalayabilirsiniz

22.12.2025 10:49

DHA

Kriminal Polis Laboratuvarı’ndaki uzmanlar, sahte imzalar ve tahrif edilmiş senetler konusunda uyarıda bulundu.

Uzmanlar, kargo teslimi sırasında imza atarken hayati önem taşıyan uyarılarda bulunuyor.

 

Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığı bünyesinde hizmet veren 10 laboratuvardan biri olan Kayseri Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı'nda yapılan incelemeler, suçların aydınlatılmasına katkı sağlıyor.

Belge İnceleme Şube Müdürlüğü'nde sorumlu komiser olarak görev yapan Nurefşan Bingöl önemli uyarılarda bulundu.

 

Bingöl, "Borç ve yükümlülük altına girilen senet ve benzeri belgelerde, belgeyi borçlunun kendi kalemi ile tanzim etmesi ve imzalaması gerekmektedir. Bu tarz mağduriyetlerin önüne geçilmesinde bu önemli bir aşamadır." dedi.

"İkinci olarak imza atılan belgeler, titizlikle kontrol edilmelidir." ifadelerini kullanan Bingöl, "Masumane bir şekilde kargonuzu teslim aldığınıza dair attığınız bir imza aslında boş bir senede atılmış imza olabilir." diye konuştu.

TEK TEK İNCELENİYOR

Laboratuvarın sorumluluk sahasında 10 il bulunuyor. Bulgular suçun niteliğine göre balistik, belge, kimya ve iz inceleme şubelerine yönlendiriliyor.

 

Laboratuvara gelen bulgular, adli birimler tarafından gönderiliyor.

Kayseri Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Belge İnceleme Şube Müdürlüğü'nde de pek çok davaya konu belgelerin sahte ya da tahrifatlı olup olmadığı ortaya çıkarılıyor.

