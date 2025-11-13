Gürcistan'da kargo uçağı kazası: Son şehidin de naaşına ulaşıldı
13.11.2025 10:39
Son Güncelleme: 13.11.2025 11:05
NTV - Haber Merkezi
Gürcistan'da düşen askeri kargo uçağında şehit olan son askerin de naaşına ulaşıldı. Şehit 20 askerin cenazeleri bugün Türkiye'ye götürülecek. Dün bulunan kara kutu üzerindeki inceleme ise sürüyor.
Türkiye, Gürcistan'da düşen askeri uçakta şehit olan 20 askerin yasını tutuyor.
Uçağın kara kutusu bulundu ve Türkiye'ye getirildi.
Bölgede çalışmalar sürerken, şehit olan son askerin de naaşına ulaşıldı.
Şehitler için Türkiye'de iki ayrı tören yapılması planlanıyor.
Kazaya ilişkin bölgeden gelen son bilgiler şöyle...
SON ŞEHİDİN NAAŞI DA BULUNDU
Kaza kırım ekibi, günün ilk ışıklarıyla birlikte kargo uçağının enkazının bulunduğu bölgede, çalışmalara yeniden başladı.
Dün akşam saatlerinde 19 şehidin cenazesi Tiflis'e götürüldü.
Son şehidin bulunması için yoğun bir çaba sarf ediliyordu.
Şehit olan son asker de öğle saatlerine doğru bulundu. Şehit olan Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin tamamı bugün içinde Türkiye'ye getirilecek.
ŞEHİTLER İÇİN İKİ TÖREN YAPILACAK
Şehitlerin cenazeleriyle ilgili planlama da koordine ediliyor.
Arama çalışmalarının tamamlanmasının ardından cenazelerin Türkiye'ye getirilmesi bekleniyor.
Naaşların Türkiye'ye getirilip, iki ayrı tören yapılması planlanıyor.
Şehit olan askerler arasında F-16 uçaklarının bakım ekibi de vardı. Şehitler, 8 Kasım'da Azerbaycan'daki törene katılmıştı. Amasya Merzifon'da konuşlu ekip için burada bir tören yapılacak.
Şehit askerlerin bir bölümü ise Kayseri'de konuşlu birlikte gören yapıyordu. Bir diğer tören ise burada gerçekleşecek.
ÖN İNCELEME RAPORU BEKLENİYOR
Uçağın neden düştüğüne ışık tutması beklenen kara kutu dün bulundu. Kara kutu, Türkiye'ye getirilip incelemeye alındı.
Kazaya ilişkin ön inceleme raporunun ise kısa sürede tamamlanması bekleniyor.
Kaza hakkında bir dizi yorum yapılmasına rağmen, asıl nedeni kısa sürede yazılması beklenen ön inceleme raporu ortaya koyacak.
İncelemelerin bu aşamada, uçağın teknik sorun yaşayıp yaşamadığı üzerine yoğunlaştığı belirtiliyor.
Bölgede çalışma yapan uzman ekip, uçağın bütrün parçaları ve enkazı ayrıntılı inceliyor.
EN KÜÇÜK VİDA BİLE DELİL NİTELİĞİ TAŞIYOR
Geniş bir alana dağılan uçak parçalarının tümü toplanıyor, çarpmanın ardından yanan uçak ana gövdesi de Türkiye'ye getirilecek.
En küçük bir vidanın bile delil niteliği taşıması nedeniyle, uçağın düştüğü geniş bölge ayrıntılı araştırıldı ve bütün parçaların toplanması için arazi tarandı.
Bu parçalar kazaya ne tür bir etkinin neden olduğunu gösterecek nitelikte.
KUYRUK TAMAMEN KOPMUŞ
Uçak kazasında, nakliye uçağının burun ve kuyruk kısmının tamamen kopmuş olması dikkat çekiyor.
Bölgede bulunan bir kişi tarafından çekilen ve sosyal medyada da yayılan videoda, uçağın burun ve kuyruk kısmının olmadığı, uçak yere çarpmadan önce, geniş bir parçanın önceden ayrılmış olduğu ve yere düştüğü görülüyor.
Bu kuyruk kısmı veya uçak kargosundan bir parça da olabilir.
Bir başka videoda ise uçağın kuyruk kısmı, tamamen bağımsız olarak düşerken görülüyor. Bu parça ana gövdeden uzak bir noktaya düştü, uçağın gövdesi ise bir süre sonra yere çarptı.
Bölgeden gelen ilk fotoğraflar, kazadan hemen sonrasına ait. Arama ekipleri bölgeye ilerlerken çekildiği düşünülen fotoğraflarda, uçağın kuyruk kısmı ayrı bir bölgede, gövdeden farklı yerde bulunuyor.
Kuyruk sadece parçalanmış halde dururken, gövde çarpmanın şiddetiyle tamamen yanmış vaziyette görüntülendi. Uçağın burun kısmına ilişkin görüntü ise şimdilik yok.
BURUN KISMI KOPTU MU?
BENZER BİR KAZA ABD'DE DE YAŞANDI
C130 tipi uçaklarda, bu tür bir kaza 2017 yılında ABD'de yaşandı. Bu kazada, uçağın sol kanadındaki bir motorlardan birindeki pervane arızası faciayı tetikledi.
Yüksek devirde çalışan motorun dengesi bozulurken, pervane kanadı uçağın burun kısmını parçaladı, bu bölüm tamamen koptu.
Ancak Gürcistan'daki kazada uçağın kuyruk kısmı önceden kopmuş görünüyor.
Bu benzerlik şu an tamamen yorumdan ibaret ve iki kaza arasında doğrudan benzerlik bulunduğuna dair yeterince delil yok.