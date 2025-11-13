Gürcistan'da kargo uçağı kazası: Son şehidin de naaşına ulaşıldı

Şehitlerin cenazeleriyle ilgili planlama da koordine ediliyor.

Arama çalışmalarının tamamlanmasının ardından cenazelerin Türkiye'ye getirilmesi bekleniyor.

Naaşların Türkiye'ye getirilip, iki ayrı tören yapılması planlanıyor.

Şehit olan askerler arasında F-16 uçaklarının bakım ekibi de vardı. Şehitler, 8 Kasım'da Azerbaycan'daki törene katılmıştı. Amasya Merzifon'da konuşlu ekip için burada bir tören yapılacak.

Şehit askerlerin bir bölümü ise Kayseri'de konuşlu birlikte gören yapıyordu. Bir diğer tören ise burada gerçekleşecek.