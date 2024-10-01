Kargo yüklü TIR alev topuna döndü
Bursa'da kargo yüklü TIR, alev alev yanarak kül oldu. Olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.
Bursa'nın Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi'nde kargo yüklü TIR, henüz bilinmeyen bir nedenden bir anda alev aldı.
Bursa'nın Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi'nde kargo yüklü TIR, henüz bilinmeyen bir nedenden bir anda alev aldı.
Sürücü TIR'ı hemen yol kenarına çekerek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
Alev topuna dönen TIR, kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.