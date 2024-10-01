Kargo yüklü TIR alev topuna döndü

Bursa'da kargo yüklü TIR, alev alev yanarak kül oldu. Olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.

Kargo yüklü TIR alev topuna döndü - 1

Bursa'nın Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi'nde kargo yüklü TIR, henüz bilinmeyen bir nedenden bir anda alev aldı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Kargo yüklü TIR alev topuna döndü - 2

Sürücü TIR'ı hemen yol kenarına çekerek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Kargo yüklü TIR alev topuna döndü - 3

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Kargo yüklü TIR alev topuna döndü - 4

Alev topuna dönen TIR, kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

DAHA FAZLA GÖSTER