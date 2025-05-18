Kargolar 19 Mayıs'ta çalışıyor mu? PTT Kargo, MNG, Aras, Yurtiçi Kargo 19 Mayıs Pazartesi açık mı?
Kargo çalışma saatleri resmi tatil günlerinde sorgulanıyor. PTT Kargo, Aras, MNG, Yurtiçi, Sürat ve Trendyol Express'in, Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın kutlandığı 19 Mayıs'ta kargo alımı ve teslimi yapıp yapmadığı, alışveriş yapanların gündeminde. Peki, pazartesi kargolar çalışıyor mu?
Resmi tatillerde kargolar çalışmalarına devam ediyor. Alışveriş yapanlar, kargo bekleyenler ''19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda kargolar açık mı, kapalı mı?'' sorusunu yöneltiyor. PTT Kargo 19 Mayıs'ta çalışıyor mu?