Kargolar 19 Mayıs'ta çalışıyor mu? PTT Kargo, MNG, Aras, Yurtiçi Kargo 19 Mayıs Pazartesi açık mı?

Kargo çalışma saatleri resmi tatil günlerinde sorgulanıyor. PTT Kargo, Aras, MNG, Yurtiçi, Sürat ve Trendyol Express'in, Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın kutlandığı 19 Mayıs'ta kargo alımı ve teslimi yapıp yapmadığı, alışveriş yapanların gündeminde. Peki, pazartesi kargolar çalışıyor mu?

Kargolar 19 Mayıs'ta çalışıyor mu? PTT Kargo, MNG, Aras, Yurtiçi Kargo 19 Mayıs Pazartesi açık mı? - 1

Resmi tatillerde kargolar çalışmalarına devam ediyor. Alışveriş yapanlar, kargo bekleyenler ''19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda kargolar açık mı, kapalı mı?'' sorusunu yöneltiyor. PTT Kargo 19 Mayıs'ta çalışıyor mu?

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Kargolar 19 Mayıs'ta çalışıyor mu? PTT Kargo, MNG, Aras, Yurtiçi Kargo 19 Mayıs Pazartesi açık mı? - 2

KARGOLAR 19 MAYIS'TA ÇALIŞIYOR MU?

Aras, MNG, Yurtiçi, Sürat ve Trendyol Express gibi kargo firmaları, Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın kutlanacağı 19 Mayıs günü normal çalışma sistemlerini sürdürecek.

PTT Kargo ise 19 Mayıs Pazartesi günü kapalı olacak.

Kargolar 19 Mayıs'ta çalışıyor mu? PTT Kargo, MNG, Aras, Yurtiçi Kargo 19 Mayıs Pazartesi açık mı? - 3

PTT Kargo Çalışma Saatleri

Hafta içi 08:30 -17:30
Bazı bölgelerde cumartesi günü 13:30'a kadar açık.

Yurtiçi Kargo Çalışma Saatleri

Hafta içi 09:00 - 18:00
Cumartesi 09:00 - 16:00

MNG Kargo Çalışma Saatleri

Hafta içi 08:30 - 18:00
Cumartesi 08:30 - 14:00

Sürat Kargo Çalışma Saatleri

Doğu bölgelerinde hafta içi 08:30 – 18:00
Cumartesi 08:30 – 14:00
Batı bölgelerde hafta içi 09:00 – 18:30
Cumartesi 09:00 – 14:30

Aras Kargo Çalışma Saatleri

Hafta içi 08:30 - 18:00
Cumartesi 08:30 - 13:00

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