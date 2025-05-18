Kargolar 19 Mayıs'ta çalışıyor mu? PTT Kargo, MNG, Aras, Yurtiçi Kargo 19 Mayıs Pazartesi açık mı?

Resmi tatillerde kargolar çalışmalarına devam ediyor. Alışveriş yapanlar, kargo bekleyenler ''19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda kargolar açık mı, kapalı mı?'' sorusunu yöneltiyor. PTT Kargo 19 Mayıs'ta çalışıyor mu?