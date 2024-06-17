Kargolar ne zaman açılacak? Bayram sonrası kargoların çalışma tarihi

Kurban Bayramı heyecanı tüm ülkeyi sardı. Bayram süresince kargoların çalışma durumu da çeşitli posta ve gönderim işlemi olan vatandaşlarca merak ediliyor. İşte, "Kargolar ne zaman çalışmaya başlayacak? ve "Kargoların bayram tatili ne zaman bitecek?" sorularının yanıtı...