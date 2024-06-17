Kargolar ne zaman açılacak? Bayram sonrası kargoların çalışma tarihi
2024 Kurban Bayramı tatilinde kargoların çalışma durumu merak konusu oldu. Kurban Bayramı bu yıl 16 Haziran'da başladı ve 4 gün sürecek. Öte yandan memurlar için bayram tatili 9 gün olarak belirlendi. Peki, kargolar ne zaman çalışmaya başlayacak? Kargoların bayram tatili ne zaman bitecek?
Kurban Bayramı heyecanı tüm ülkeyi sardı. Bayram süresince kargoların çalışma durumu da çeşitli posta ve gönderim işlemi olan vatandaşlarca merak ediliyor. İşte, "Kargolar ne zaman çalışmaya başlayacak? ve "Kargoların bayram tatili ne zaman bitecek?" sorularının yanıtı...