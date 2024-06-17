Kargolar ne zaman açılacak? Bayram sonrası kargoların çalışma tarihi

2024 Kurban Bayramı tatilinde kargoların çalışma durumu merak konusu oldu. Kurban Bayramı bu yıl 16 Haziran'da başladı ve 4 gün sürecek. Öte yandan memurlar için bayram tatili 9 gün olarak belirlendi. Peki, kargolar ne zaman çalışmaya başlayacak? Kargoların bayram tatili ne zaman bitecek?

Kargolar ne zaman açılacak? Bayram sonrası kargoların çalışma tarihi - 1

Kurban Bayramı heyecanı tüm ülkeyi sardı. Bayram süresince kargoların çalışma durumu da çeşitli posta ve gönderim işlemi olan vatandaşlarca merak ediliyor. İşte, "Kargolar ne zaman çalışmaya başlayacak? ve "Kargoların bayram tatili ne zaman bitecek?" sorularının yanıtı...

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Kargolar ne zaman açılacak? Bayram sonrası kargoların çalışma tarihi - 2

KARGOLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

16-17-18-19 Haziran’da Kurban Bayramı idrak edilecek.

Kargolar bayram tatili boyunca faaliyetlerine ara verecek.

Arefe günü, yani 15 Haziran Cumartesi günü kargolar yarım gün çalışma sürecinde olacak. Öğleden sonra ise hizmet vermeyecek.

Kargolar ne zaman açılacak? Bayram sonrası kargoların çalışma tarihi - 3

KARGOLAR NE ZAMAN ÇALIŞACAK?


Kargo şubeleri, 20 Haziran Perşembe günü hizmet vermeye devam edecek.

Öte yandan bu durum kargo firmalarına göre değişiklik gösterebilir.

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