Kargolar ne zaman çalışmaya başlayacak? Kargoların açılış tarihi
Üç buçuk günü kapsayan Ramazan Bayramı'nda gündeme gelen konulardan biri de kargoların durumu oldu. Kargo çalışma günleri ve saatleri, milli günlerde ve dini bayramlarda farklılık gösteriyor. Peki, kargolar ne zaman çalışmaya başlayacak? Kargoların açılış tarihi
2025 Ramazan Bayramı'nın 2.gününde kargoların çalışma saatleri, kargo bekleyen veya gönderecek olan kişiler tarafından sorgulanmaya başladı. Peki, kargolar bugün açık mı? Kargolar ne zaman çalışmaya başlayacak?