Karın ağrısını dindirmek isterken hastanelik oldu. "Ben yandım, siz yanmayın"

Gamze Kaya, karın ağrısını sıcak su torbasıyla hafifletmek istediğini belirterek, "Sancım fazla olunca sıcak su torbasını denemek istedim, çok pişmanım, keşke yapmasaydım." dedi.

Sıcak su torbasının karın ağrısına iyi geldiğini söyleyen Kaya, şöyle devam etti:

"Su çok sıcaktı, torbayı koyduğum gibi karnım, vücudum yandı. Bilseydim böyle olacak sıcak su torbasını hiç kullanmazdım. Kimseye tavsiye etmem. Sonra böyle kazalar oluyor. Canınızı riske atmayın."

Kaya, patlayan sıcak su torbasının çok kullanıldığı için incelmiş ve eskimiş olabileceğini söyledi.

“BEN YANDIM, SİZ YANMAYIN"

Hastane hizmeti, doktor ve personelden memnun kaldığını anlatan Kaya, "Bacaklarım ve göbeğim yandı, daha kötü yerler de yanabilirdi. Yürüyemiyorum, işime, gücüme gidemiyorum, dışarıya çıkamıyorum, çok olumsuz etkilendim. Ben yandım, siz yanmayın." diye konuştu.

Baba Ramazan Kaya da kızının başına gelen talihsiz olaya çok üzüldüğünü belirterek, "Bizim çocuğumuz yandı, başkaları yanmasın. İnsanlar böyle şeyler kullanmasın." ifadelerini kullandı.