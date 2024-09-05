Karısına arkadaşlık teklif edenin iş yerini bastı: Öldüresiye dövülüp bıçaklandı!

İstanbul Pendik'te bir kişi karısına arkadaşlık teklif ettiği iddia edilen kişinin de çalıştığı restoranı bastı. Talihsiz koca, restoran personeli tarafından feci şekilde dövülüp bıçaklandı.

Karısına arkadaşlık teklif edenin iş yerini bastı: Öldüresiye dövülüp bıçaklandı! - 1

Pendik'te iddiaya göre, sipariş götürdükleri evdeki kadına mesajla arkadaşlık teklif eden şahısların çalıştığı kafeyi basan koca, çalışanlar tarafından darbedilerek bıçaklandı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Karısına arkadaşlık teklif edenin iş yerini bastı: Öldüresiye dövülüp bıçaklandı! - 2

Olay, İstanbul Pendik’te Velibaba Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde yaşandı. İddiaya göre, evinin karşısında bulunan pastaneden sipariş veren kadına, siparişleri eve götüren personel telefonla mesaj atarak arkadaşlık teklif etti. Bu durumu kadının kocasının öğrenmesinin ardından, kadının kocası işletmeyi bastı.

Karısına arkadaşlık teklif edenin iş yerini bastı: Öldüresiye dövülüp bıçaklandı! - 3

Koca ile işletmede çalışanlar arasında kavga çıktı. Börekçide çalışan dükkanı basan kocaya meydan dayağı attı. Kavga sırasında işletmede çalışan bir kişi çıkardığı bıçakla işletmeyi basan adamı bıçakladı.

Karısına arkadaşlık teklif edenin iş yerini bastı: Öldüresiye dövülüp bıçaklandı! - 4

Olay yerine gelen polis ekipleri işletme çalışanları gözaltına alırken, sağlık ekipleri yaralı adamı hastaneye kaldırdı.

DAHA FAZLA GÖSTER