Karısına arkadaşlık teklif edenin iş yerini bastı: Öldüresiye dövülüp bıçaklandı!
İstanbul Pendik'te bir kişi karısına arkadaşlık teklif ettiği iddia edilen kişinin de çalıştığı restoranı bastı. Talihsiz koca, restoran personeli tarafından feci şekilde dövülüp bıçaklandı.
Pendik'te iddiaya göre, sipariş götürdükleri evdeki kadına mesajla arkadaşlık teklif eden şahısların çalıştığı kafeyi basan koca, çalışanlar tarafından darbedilerek bıçaklandı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.