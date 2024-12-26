Kar İstanbul’un kapısında: Meteorolojiden sarı kodlu uyarı

İstanbul’da bugün soğuk ve yağışlı bir hava etkili oluyor.

Hava sıcaklığının 12 derece olarak ölçüldüğü kentte esen poyraz, havayı daha serin hissettiriyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için sarı kodlu uyarıda bulunurken, sağanak yağışın yarın da devam etmesi bekleniyor.