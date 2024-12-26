Kar İstanbul’un kapısında: Meteorolojiden sarı kodlu uyarı

İstanbul’da iki gün boyunca sağanak yağış etkili olacak. Soğuk havanın etkili olduğu megakent için sarı kodlu uyarı verildi. Avrupa Yakası’nda sert esen şiddetli poyraz, havayı daha serin hissettiriyor. İstanbul’a yakın mesafedeki Kırklareli’nin yüksek kesimlerinde ise kar yağışı etkili oluyor. Beyaz örtünün oluştuğu Kırklareli’nde ekipler bölgede çalışma yürütüyor.

Kar İstanbul’un kapısında: Meteorolojiden sarı kodlu uyarı - 1

İstanbul’da bugün soğuk ve yağışlı bir hava etkili oluyor.

Hava sıcaklığının 12 derece olarak ölçüldüğü kentte esen poyraz, havayı daha serin hissettiriyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için sarı kodlu uyarıda bulunurken, sağanak yağışın yarın da devam etmesi bekleniyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Kar İstanbul’un kapısında: Meteorolojiden sarı kodlu uyarı - 2

KAR İSTANBUL’UN KAPISINDA

Megakentte bir kar beklentisi yok ancak kar yağışı İstanbul’a yakın mesafedeki Kırklareli’nde etkili oluyor.

Kar İstanbul’un kapısında: Meteorolojiden sarı kodlu uyarı - 3

Bulgaristan’a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı ile Demirköy ilçesinin yüksek kesimleri kar yağışı nedeniyle beyaza büründü.

Kar İstanbul’un kapısında: Meteorolojiden sarı kodlu uyarı - 4

Kar, Mahya Tepe ve Jandarma Kule mevkilerinde etkisini gösteriyor.

Kar İstanbul’un kapısında: Meteorolojiden sarı kodlu uyarı - 5

Karayolları 15. Şube Şefliği ile İl Özel İdaresi ekipleri bölgede çalışma yürütüyor.

Kar İstanbul’un kapısında: Meteorolojiden sarı kodlu uyarı - 6

Hava sıcaklığının 2 derece ölçüldüğü bölgede kar yağışının aralıklarla hafta sonuna kadar sürmesi öngörülüyor.

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