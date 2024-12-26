Kar İstanbul’un kapısında: Meteorolojiden sarı kodlu uyarı
İstanbul’da iki gün boyunca sağanak yağış etkili olacak. Soğuk havanın etkili olduğu megakent için sarı kodlu uyarı verildi. Avrupa Yakası’nda sert esen şiddetli poyraz, havayı daha serin hissettiriyor. İstanbul’a yakın mesafedeki Kırklareli’nin yüksek kesimlerinde ise kar yağışı etkili oluyor. Beyaz örtünün oluştuğu Kırklareli’nde ekipler bölgede çalışma yürütüyor.
İstanbul’da bugün soğuk ve yağışlı bir hava etkili oluyor.
Hava sıcaklığının 12 derece olarak ölçüldüğü kentte esen poyraz, havayı daha serin hissettiriyor.Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için sarı kodlu uyarıda bulunurken, sağanak yağışın yarın da devam etmesi bekleniyor.