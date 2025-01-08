Kar İstanbul’un kapısında! Yalancı bahar bitiyor, pazar günü sıcaklık aniden düşecek
Libya üzerinden gelen ılık hava, İstanbul’a kış ortasında bahar havası yaşatıyor. Megakent bugün öğle saatlerinde 16 dereceyi gördü. Ancak kış kapıya dayandı. İstanbul’da hava sıcaklığı hafta sonuna doğru hızla düşecek. Pazar günü kentteki hava sıcaklığı 9 derece olacak. Trakya’da pazar ve pazartesi günü karla karışık yağmur bekleniyor.
Türkiye, Libya üzerinden gelen ılık havanın etkisi altına girdi.
Yeni sistem, kış ortasında bahar havası yaşanmasına neden oluyor.
Ancak kara kış kapıda.