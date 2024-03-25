Karkamış Belediyesi hangi partide? Karkamış Belediye başkanı kimdir? Karkamış Belediye başkan adayları

KARKAMIŞ BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Karkamış Belediyesi Başkanı Ali Doğan Kimdir?

Doğan, ilk ve orta öğrenimini Karkamış'ta tamamladı.



Nizip Endüstri Meslek ve Teknik Lisesinden mezun olan Doğan, vatani görevini yaptıktan sonra Karkamış Barajı'nda tekniker olarak iş yaşamına başladı. 2000 yılında ise Nizip'te faaliyete geçirdiği kendi şirketiyle hayalini kurduğu iş dünyasına adım attı.



İş yaşamında elde ettiği başarılarla adını duyuran Ali Doğan, 2004'te Gaziantep'te, 2005 yılında Adana'da iş sahasını genişletti.



Sonraki yıllarda ise İzmir'de inşaat sektörüne yatırım yaptı. Doğan, evli ve 4 çocuk babası.