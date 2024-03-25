Karkamış Belediyesi hangi partide? Karkamış Belediye başkanı kimdir? Karkamış Belediye başkan adayları
Karkamış Belediyesi hangi partide? Karkamış Belediye Başkanı kimdir? Karkamış Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Gaziantep Karkamış Belediyesini hangi parti kazandı ve Gaziantep Karkamış Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Gaziantep Karkamış yerel seçim sonuçları..
KARKAMIŞ BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?
2019 Türkiye yerel seçimlerinde Gaziantep Karkamış Belediyesini 3.284 alınan oy ve %53.34 oy oranı ile CHP adayı Ali Doğan kazanmıştır
Belediye Başkanlığı Oy Oranları
- CHP%53.34
- MHP%46.14
- Saadet Partisi%0.36
- BTP%0.16