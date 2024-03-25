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Karkamış Belediyesi hangi partide? Karkamış Belediye başkanı kimdir? Karkamış Belediye başkan adayları

Karkamış Belediyesi hangi partide? Karkamış Belediye Başkanı kimdir? Karkamış Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Gaziantep Karkamış Belediyesini hangi parti kazandı ve Gaziantep Karkamış Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Gaziantep Karkamış yerel seçim sonuçları..

Karkamış Belediyesi hangi partide? Karkamış Belediye başkanı kimdir? Karkamış Belediye başkan adayları - 1

KARKAMIŞ BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

2019 Türkiye yerel seçimlerinde Gaziantep Karkamış Belediyesini 3.284 alınan oy ve %53.34 oy oranı ile CHP adayı Ali Doğan kazanmıştır

Belediye Başkanlığı Oy Oranları

  • CHP%53.34
  • MHP%46.14
  • Saadet Partisi%0.36
  • BTP%0.16

TÜRKİYE HABERLERİ

Karkamış Belediyesi hangi partide? Karkamış Belediye başkanı kimdir? Karkamış Belediye başkan adayları - 2

KARKAMIŞ BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Karkamış Belediyesi Başkanı Ali Doğan Kimdir?

Doğan, ilk ve orta öğrenimini Karkamış'ta tamamladı.

Nizip Endüstri Meslek ve Teknik Lisesinden mezun olan Doğan, vatani görevini yaptıktan sonra Karkamış Barajı'nda tekniker olarak iş yaşamına başladı. 2000 yılında ise Nizip'te faaliyete geçirdiği kendi şirketiyle hayalini kurduğu iş dünyasına adım attı.

İş yaşamında elde ettiği başarılarla adını duyuran Ali Doğan, 2004'te Gaziantep'te, 2005 yılında Adana'da iş sahasını genişletti.

Sonraki yıllarda ise İzmir'de inşaat sektörüne yatırım yaptı. Doğan, evli ve 4 çocuk babası.

Karkamış Belediyesi hangi partide? Karkamış Belediye başkanı kimdir? Karkamış Belediye başkan adayları - 3

KARKAMIŞ BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ

  • MUSTAFA GÜZEL
  • BÜLENT TİRYAKİ
  • MEHMET POLAT
  • AHMET YILMAZ
  • GÖKHAN TOSUN
  • MUHAMMED DAĞCI
  • AHMET KILIÇPARLAR
  • DİLAN COŞKUN
  • NİLGÜN BALCI
  • CAN AKIN
  • MEHMET OSMAN BAŞIBÜYÜK
  • ALİ KEMAL KILIÇPARLAR
  • GÖKHAN BÜYÜK
  • SABAHADDİN KARAKUŞ
  • ORUÇ FATİH ERBİLİCİ
  • ABDULLAH ÖZTÜRK
  • SEVGİ GÖREN
Karkamış Belediyesi hangi partide? Karkamış Belediye başkanı kimdir? Karkamış Belediye başkan adayları - 4

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