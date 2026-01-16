Karla karışık yağmur, kara dönecek. Lapa lapa yağacak, 25 santimetre kar bekleniyor

İstanbul'da kar tahmini için son günü beklemek gerektiğini gerektiğine vurgu yapan Çalışkan, şöyle devam etti:

“Yeni soğuk hava dalgasıyla kar da gelecek. İstanbul'da yağışımız yağmur olacak. Bazen karla karışık yağmur olabilir. Rüzgar poyraz, o yüzden çok kar yağışı yapmaz. Pazar günü Sarıyer ve Başakşehir gibi denizden uzak yerlerde yağışlar öğleden sonra kara dönecek. İstanbul'un tamamı kar olmayacak.”