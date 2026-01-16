Karla karışık yağmur, kara dönecek. Lapa lapa yağacak, 25 santimetre kar bekleniyor
16.01.2026 12:42
Son Güncelleme: 16.01.2026 12:51
NTV - Haber Merkezi
Türkiye yeni bir soğuk hava dalgası etkisi altına girerken Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM) 10 il için kar uyarısı geldi. Uyarı verilen illerde karla karışık yağmurun gece saatlerinde kara döneceği belirtilirken kar kalınlığının 25 santimetreye ulaşması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM) yeni kar uyarısı geldi.
Meteoroloji tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Doğu Karadeniz’de görülen karla karışık yağmur ve kar yağışlarının bugün akşam saatlerinden sonra etkisini artırıp kara döneceği belirlendi.
Rize, Artvin, Trabzon ve Giresun illerinin iç ve yüksekleri ile Gümüşhane çevrelerinde kuvvetli kar yağışı bekleniyor.
Uyarı verilen illerde karın 25 santimetreye kar çıkması öngörülüyor.
MGM, yarın gece saatlerinden etkisini kaybetmesi beklenen kar yağışlarının ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara neden olabileceği belirtilip vatandaşlara karşı uyarılarda bulunuldu.
10 İL İÇİN SARI KODLU KAR UYARISI
MGM; Artvin, Giresun, Gümüşhane, Kayseri, Nevşehir, Rize, Sivas, Trabzon, Yozgat ve Aksaray için sarı kodlu kar uyarı verildi.
İSTANBUL'A KAR YAĞACAK MI?
NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, NTV yayınında “Hafta sonu hava nasıl olacak?” sorusuna yanıt verdi.
Rüzgarın lodosa döndüğünü ve sıcaklıkların yükseldiğini ifade eden Çalışkan, “Hafta sonu yeni soğuk hava dalgasının geleceğini açıkladı. Ocak ayının soğuk geçtiğini ve böyle de devam edeceğine vurgu yapan Çalışkan, ”Pazar günü çok soğuk olacak, kuvvetli rüzgarlar var. Pazar günü hissedilen sıcaklık eksi 1." dedi.
İstanbul'da kar tahmini için son günü beklemek gerektiğini gerektiğine vurgu yapan Çalışkan, şöyle devam etti:
“Yeni soğuk hava dalgasıyla kar da gelecek. İstanbul'da yağışımız yağmur olacak. Bazen karla karışık yağmur olabilir. Rüzgar poyraz, o yüzden çok kar yağışı yapmaz. Pazar günü Sarıyer ve Başakşehir gibi denizden uzak yerlerde yağışlar öğleden sonra kara dönecek. İstanbul'un tamamı kar olmayacak.”