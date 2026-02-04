Karlar eridi, yollar ve evler sular altında kaldı

04.02.2026 10:46

Son Güncelleme: 04.02.2026 16:37

İHA

Kar kalınlığının iki metreyi bulduğu Sivas'ta havaların ısınmasıyla karlar erimeye başladı. Eriyen kar suları sonrası ırmaklarda taşkın yaşanırken evleri su bastı.

Karlar eridi, yollar ve evler sular altında kaldı
IHA

Son yılların en yoğun kar yağışını alan Sivas'ta kar kalınlığı bazı bölgelerde iki metreyi bulmuştu. 

Karlar eridi, yollar ve evler sular altında kaldı 1
IHA

Yurt genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesiyle birlikte yağan karlar erimeye başladı.

 

Eriyen kar suları, akarsular ve yeraltı su kaynaklarına can suyu oldu. Akarsuların su seviyesinin artmasına sebep olan kar suları, bazı noktalarda taşkına sebep oldu.

YILDIZ IRMAĞINDA TAŞKIN 2
IHA

YILDIZ IRMAĞINDA TAŞKIN

Eriyen kar suyu, Yıldız Dağı eteklerinden doğan ve Türkiye'nin en uzun nehrine dökülen Yıldız ırmağında taşkınlara sebep oldu.

Karlar eridi, yollar ve evler sular altında kaldı 3
IHA

Kent merkezine 37 kilometre uzaklıkta bulunan Zengi köyünden geçen Yıldız ırmağında su seviyesi yükseldi. Irmak kenarına inşa edilen bazı evler yükselen suyun ortasında kaldı.

Karlar eridi, yollar ve evler sular altında kaldı 4
IHA

Mezralara ulaşımı sağlayan yollarda da taşkın yaşandı.

Karlar eridi, yollar ve evler sular altında kaldı 5
IHA

Öte yandan eriyen kar nedeniyle Yıldızeli ilçesinde bir apartmanın zemin katı su ile doldu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri, bina içerisine dolan suyu tahliye etti.