Karlar eridi, yollar ve evler sular altında kaldı

Yurt genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesiyle birlikte yağan karlar erimeye başladı.

Eriyen kar suları, akarsular ve yeraltı su kaynaklarına can suyu oldu. Akarsuların su seviyesinin artmasına sebep olan kar suları, bazı noktalarda taşkına sebep oldu.