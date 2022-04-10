Karlıova'da dağlardaki kar eridi, çarşı ve sokakları su bastı

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde dağ ve tepelerde eriyen karlar nedeniyle çarşı merkezi ve bazı sokakları su altında kaldı.

Haberler - DHA 10.04.2022 - 16:39

Karlıova'da dağlardaki kar eridi, çarşı ve sokakları su bastı - 1

'ün Karlıova ilçesinde eriyen kar nedeniyle çarşı merkezi ve Turgut Özal Mahallesi'nin bazı sokaklarını su bastı.

Karlıova'da dağlardaki kar eridi, çarşı ve sokakları su bastı - 2

Bazı yollarda çökmeye neden olan kar suyu küçük göletler oluştururken, çarşı merkezindeki bazı iş yerlerinde su nedeniyle hafif çapta zarar meydana geldi.

Karlıova'da dağlardaki kar eridi, çarşı ve sokakları su bastı - 3

Esnaf iş yerlerinde biriken suyu kendi imkanlarıyla atarken, belediye ekipleri de çözümü dağ ve tepelerden gelen kar suyunun yönünü değiştirip kanalizasyonlara vermekte buldu.

Karlıova'da dağlardaki kar eridi, çarşı ve sokakları su bastı - 4

"SUYUN YÖNÜNÜ DEĞİŞTİRMEYE ÇALIŞIYORUZ"

Karlıova'da karın ilk defa bu kadar hızlı erdiğini ifade belediye görevlisi Metin Bingöl, "Havaların ısınmasıyla karda hızlı bir erime oldu ve taşkın su çarşı merkezini bastı. Belediye olarak vatandaşlarımızın zarar görmemesi için çalışıyoruz ve suyun yönünü değiştirmeye çalışıyoruz" dedi. 

Karlıova'da dağlardaki kar eridi, çarşı ve sokakları su bastı - 5

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