Karmaşaya düzen: Planlama nasıl yapılır?
Çalışma hayatı, okul, aile, sosyal çevre derken birçok kişi zamanla tükenmiş hissediyor. Peki, tüm bu alanları yönetmek mümkün mü? Klinik Psikolog, Psikoterapist Dr. Yasemin Meriç Kazdal yazdı.
Çalışma hayatı, okul hayatı, sosyal hayat, aile hayatı, kişisel zamanlar… Tek bir kişi olarak birden fazla alanın içinde olmak… Dışarıdan bakıldığında hepsi iç içe geçmiş gibi gözükse de bireylerin farklı alanlarda farklı sorumlulukları vardır. Sorumlulukları arasında oradan oraya koştururken zihnen, ruhen ve bedenen efor sarf ederler; doğal olarak yorulurlar. Bir de bu koşuşturmada dinlenmeye zaman ayırmıyolarsa zamanla tükenir ve hayatlarındaki tek bir alana dahi yoğunlaşamaz hale gelirler.