Karmaşaya düzen: Planlama nasıl yapılır?

Çalışma hayatı, okul, aile, sosyal çevre derken birçok kişi zamanla tükenmiş hissediyor. Peki, tüm bu alanları yönetmek mümkün mü? Klinik Psikolog, Psikoterapist Dr. Yasemin Meriç Kazdal yazdı.

Karmaşaya düzen: Planlama nasıl yapılır? - 1

Çalışma hayatı, okul hayatı, sosyal hayat, aile hayatı, kişisel zamanlar… Tek bir kişi olarak birden fazla alanın içinde olmak… Dışarıdan bakıldığında hepsi iç içe geçmiş gibi gözükse de bireylerin farklı alanlarda farklı sorumlulukları vardır. Sorumlulukları arasında oradan oraya koştururken zihnen, ruhen ve bedenen efor sarf ederler; doğal olarak yorulurlar. Bir de bu koşuşturmada dinlenmeye zaman ayırmıyolarsa zamanla tükenir ve hayatlarındaki tek bir alana dahi yoğunlaşamaz hale gelirler.

TÜRKİYE HABERLERİ

Karmaşaya düzen: Planlama nasıl yapılır? - 2

Peki, ne yapmak gerekiyor? Yorulmamak için bazı alanlardan vaz mı geçilecek? Hayır tabi ki. Her alanın bireyin hayatında ayrı bir etkisi vardır. Ayrı ayrı da olsa iyi yönetildiği takdirde bir bütün olarak bireyin iyi oluşuna hizmet ederler. Birey iyi olursa sorumluluklarını yerine getirerek bulunduğu alanların da iyi oluşuna hizmet eder. Karşılıklı bir alma-verme durumu vardır.

Karmaşaya düzen: Planlama nasıl yapılır? - 3

Farklı Alanlar, Bireyi Tüketmeden Nasıl Yönetilir?

Bireyin;

Her gün, her alana %100’ünü veremeyeceğini kabul etmesi gerekmektedir. Bu gerçekçi bir yaklaşım değildir.
Hayatındaki öncelikleri belirlemesi gerekmektedir.
Önceliklere göre düzenleme ve planlama alışkanlıkları geliştirilmelidir.
Kendi kontrolü dışında gelişebileceklerin ya da dönem dönem önceliklerinin değişebileceğinin bilincinde olması da önemlidir.
Düzeninin ve planlarının içinde mola/nefes/oyun anlarına yer vermesi sürdürülebilirlik açısından önemlidir.


Karmaşaya düzen: Planlama nasıl yapılır? - 4

Önceliklere Göre Düzenleme ve Planlama Alışkanlığı Nasıl Elde Edilir?

Online ya da fiziki bir ajanda edinerek başlanabilir.
Birey kendi için en uygun planlama şeklini bilmiyorsa çeşitli metotlar deneyerek kendine en uygununu seçebilir:

Cornell Metodu
Zihin Haritaları
Bir konu hakkında ana fikirleri belirlemek ve bir sıralama yapmak.
Grafikler ve Tablolar
Gün içinde bir büyük görev, üç orta dereceli görev ve beş hızlı küçük görev belirlemek.
İşleri; yapılacaklar, yapılmaya devam edenler, tamamlananlar, onaylananlar olarak gruplamak.
Ajandanın bir gününü o gün ilgilenilecek alanlara bölmek ve notlar almak. (Örnek: Sosyal Hayat(Buluşma Planı), İş Hayatı(Deadlinelar), Kişisel Zaman(Kitap Okumak).


Karmaşaya düzen: Planlama nasıl yapılır? - 5

Yeni dünya düzeninde multitasking (çoklu görev), bir çok alanda yer almaktadır.
Bu düzende planlı ilerlemek;
Zihin karmaşalarının,
Geç kalmaların,
Ertelemelerin,

Karmaşaya düzen: Planlama nasıl yapılır? - 6

Yetişememe şikayetlerinin önüne geçebilmeye;
Bireyin kendisini tüketmeden, keyif alarak sorumluluklarını yerine getirebilmesine;
Alma-verme dengesini sağlamaya yardımcı olur.

DAHA FAZLA GÖSTER