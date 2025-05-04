Karmaşaya düzen: Planlama nasıl yapılır?

Önceliklere Göre Düzenleme ve Planlama Alışkanlığı Nasıl Elde Edilir?



Online ya da fiziki bir ajanda edinerek başlanabilir.

Birey kendi için en uygun planlama şeklini bilmiyorsa çeşitli metotlar deneyerek kendine en uygununu seçebilir:

Cornell Metodu

Zihin Haritaları

Bir konu hakkında ana fikirleri belirlemek ve bir sıralama yapmak.

Grafikler ve Tablolar

Gün içinde bir büyük görev, üç orta dereceli görev ve beş hızlı küçük görev belirlemek.

İşleri; yapılacaklar, yapılmaya devam edenler, tamamlananlar, onaylananlar olarak gruplamak.

Ajandanın bir gününü o gün ilgilenilecek alanlara bölmek ve notlar almak. (Örnek: Sosyal Hayat(Buluşma Planı), İş Hayatı(Deadlinelar), Kişisel Zaman(Kitap Okumak).





