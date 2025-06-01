Karne günü tarihi 2025: Okullar ne zaman, ayın kaçında kapanacak?
2024-2025 eğitim öğretim yılının son haftalarına girilirken öğrenciler, veliler ve eğitimciler tarafından en çok merak edilen konuların başında karne günü ve yaz tatilinin başlangıç tarihi geliyor. Yoğun geçen bir okul döneminin ardından milyonlarca öğrenci, başarılarının karşılığını alacakları karne gününü sabırsızlıkla bekliyor. Aynı zamanda yaz tatili planlarını netleştirmek isteyen aileler de "Okullar ne zaman kapanacak?", "Karne dağıtımı hangi tarihte yapılacak?" gibi sorulara yanıt arıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2024-2025 takvimine göre, karne günü ve yaz tatilinin başlangıç tarihi belli oldu.
Yaz tatilini sabırsızlıkla bekleyen milyonlarca öğrenci ve veli, "Karne günü ne zaman?" ve "Okullar ne zaman kapanacak?" sorularına yanıt aramaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) paylaştığı 2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimi doğrultusunda okulların kapanış tarihi ve karne günü tarihi belli oldu. Peki, karne günü ne zaman? Okullar ne zaman kapanıyor?