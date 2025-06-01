Karne günü tarihi 2025: Okullar ne zaman, ayın kaçında kapanacak?

Yaz tatilini sabırsızlıkla bekleyen milyonlarca öğrenci ve veli, "Karne günü ne zaman?" ve "Okullar ne zaman kapanacak?" sorularına yanıt aramaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) paylaştığı 2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimi doğrultusunda okulların kapanış tarihi ve karne günü tarihi belli oldu. Peki, karne günü ne zaman? Okullar ne zaman kapanıyor?