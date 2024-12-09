Karnında makas unutuldu, 7 yıl sonra böyle ortaya çıktı: "Mucize eseri hayatta kalmışım"
Kahramanmaraş’ta baş ağrısı şikayetiyle hastaneye giden Fatma Kala'nın (36) karnında 16 santimetre uzunluğunda ameliyat makası tespit edildi. 7 yıl önce geçirdiği kist ameliyatı sonrası karnında makas unutulduğu ortaya çıkan Kala, ameliyatı yapan doktor hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu belirterek, “Hep haberlerde duyuyordum böyle olayları, ameliyatta sargı bezi, iğne aynı şeyin daha fazlası başıma geldi maalesef. Ben 7 yıl boyunca mucize eseri hayatta kalmışım” dedi.
Kent merkezinde yaşayan 2 çocuk annesi Fatma Kala, baş ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti. Muayene sonrası Kala, MR bölümüne sevk edildi. Fatma Kala, MR’a girmeye hazırlanırken görevlilere, daha önce küçük çocuğuna MR çektirmek için birçok defa MR odasına girdiğini ve her defasında sağ tarafından çekme olduğunu söyledi.