Karot testine talep bitti | “Depremden iki ay sonra başvuran kalmadı”
Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin ardından Türkiye’nin birçok şehrinde bina dayanıklılık testi taleplerinde artış gözlendi. O illerden biri de deprem tehlikesi altındaki Bursa oldu. Ancak felaketin üzerinden geçen zaman deprem gerçeğini unutturdu. Depremi izleyen ilk iki ayda 133 kişi dayanıklılık testi için başvuruda bulundu. Ancak hiç biri test yaptırmadı. İkinci aydan sonra ise test için başvuran bile olmadı.
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, ülke genelinde bina dayanıklılık testi başvuruları arttı. “Evim depremde yıkılır mı?”, “Binam sağlam mı?” sorularına yanıt arayanlar, “Deprem Dayanıklılık Testi” yapan belediyeler, lisanslı mühendislik firmaları ve üniversitelerin kapısını çalıyor.