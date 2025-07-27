Karpuz pekmeze dönüştü: Değerini 25 kat artırdılar

Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun, AA muhabirine, ilçenin yılda yaklaşık 70 bin ton karpuz üretimiyle Türkiye pazarında önemli bir konuma sahip olduğunu söyledi.



Karpuz hasadının 1-1,5 aylık süreyi kapsadığını belirten Torun, şöyle konuştu:



"Bu yıl fiyatların düşük seyretmesi ve arz fazlası nedeniyle üreticimiz zorluk yaşadı. Belediye olarak 'karpuzları nasıl değerlendirebiliriz?' Diye düşündük. Daha önce başarıyla yürüttüğümüz ayva lokumu projemiz vardı. Ayva lokumu gerçekten ulusal bir lezzet haline geldi ve hemen hemen zincir marketlerinin çoğuna girdik. Bu da çiftçiye ciddi faydalar sağladı. Karpuzda da aynı mantıkla hareket ettik ve karpuz pekmezi üretimine başladık."





