Karpuz pekmeze dönüştü: Değerini 25 kat artırdılar
Marmara Bölgesi'nin coğrafi işaret tescilli karpuzunun yetiştirildiği Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, belediyenin girişimiyle üretilen karpuz pekmezi, ürüne katma değer kattı.
Osmaneli Belediyesi, son dönemde tarlada kilogram fiyatı 1 liraya kadar gerilen Osmaneli karpuzuna değer kazandırmak için çalışma başlattı.
Yapılan AR-GE çalışmalarının ardından belediye bünyesindeki Ayva Lokumu ve Yöresel Ürün Üretim Tesisi'nde karpuz pekmezi de üretilmesi kararlaştırıldı.