Karpuzda kırmızı örümcek tehlikesi: Verim yüzde 40 düştü

Tekirdağ'ın önemli karpuz üretim merkezlerinden biri olan Marmaraereğlisi'nde ekili ürünlerde kırmızı örümcek zararlısı görüldü. Uzmanlar, genel zararlılar içinde yaprak bitleri ve kırmızı örümceklerin başta geldiğini dile getirip bu canlıların bitkilerin öz suyunu tükettiğini ve verim kaybına neden olduğunu vurguladı.

Karpuzda kırmızı örümcek tehlikesi: Verim yüzde 40 düştü - 1

Marmaraereğlisi ilçesinde bu yıl kavurucu sıcaklar nedeniyle karpuzda kırmızı örümcek zararlısı görüldü.

TÜRKİYE HABERLERİ

Karpuzda kırmızı örümcek tehlikesi: Verim yüzde 40 düştü - 2

Üründe verim kaybına neden olan kırmızı örümcekler, yaprakların öz suyunu emerek beslenip zedeliyor.

Karpuzda kırmızı örümcek tehlikesi: Verim yüzde 40 düştü - 3

Kırmızı örümcekler beslendiği yapraklarda önce beyaz, sonra sarı ve kahverengi lekeler oluşturuyor.

Karpuzda kırmızı örümcek tehlikesi: Verim yüzde 40 düştü - 4

Bu lekelerin birleşmesiyle yapraklar tamamen kuruyup düşüyor ve üründe yüzde 40'lara varan verim kaybına neden oluyor.

Karpuzda kırmızı örümcek tehlikesi: Verim yüzde 40 düştü - 5

"ÖLDÜRMEK İÇİN İLAÇ ATIYORUZ"

İlçenin Yeniçiftlik Mahallesi'nde üreticiler bu yıl yaklaşık 2 bin 500 dönüm alan karpuz ekti.
Üreticilerden Volkan Kurt, bu yıl barajlarda istenilen seviyede su olması nedeniyle su sorunu yaşamadıklarını ifade ederek, ürünlerinin iyi yetiştiğini ancak karşılarına kırmızı örümcek tehlikesinin çıktığını söyledi.

Karpuzda kırmızı örümcek tehlikesi: Verim yüzde 40 düştü - 6

Kırımızı örümceklerle mücadele ettiklerini belirten Kurt, "Karpuzların yapraklarında milyonlarca oluyor. Suyunu emiyor, kurutuyor. Kuruttuğu zaman kök ölüyor. Kök öldüğü zaman karpuz olmadan ham olarak öldüğü için bu sefer de içi et gibi oluyor. Onun için bununla mücadele ediyoruz ve çok zorlanıyoruz. 4-5 günde bir ilaç atıyoruz öldürmek için. Fakat yine kuraklıktan sebebi bu da. Yağmur yağmadığı için bunlar da yerde yumurtaları, lavrası olduğu için oradan ürüyorlar. Bir türlü başa çıkamıyoruz." diye konuştu.

Karpuzda kırmızı örümcek tehlikesi: Verim yüzde 40 düştü - 7

"ARACILAR PARA KAZANIYOR"

Üründen para kazanamadıklarını, karpuzun kilosunun maliyetinin 4-5 lira olduğunu ancak marketlerde 15 liraya satıldığını söyleyen Kurt, "Fiyat politikası marketlerde 15 lira. 15 liranın altında çok karpuz yok. Bizde eden 3-4 lira. Bunu üreten biziz, aracılar bizden çok para kazanıyor. Bir de bu yaş meyve, aracılar bekliyorlar, son dakika geliyorlar. Yani fırsatçılığa dönüyor, biz de zorlanıyoruz. Fiyatın yüksek olmasının bizimle alakası yok. Bizden 3 liraya 4 lira istiyorlar. Orada o karpuz 15 liraya nasıl çıkıyor biz de onu anlamış değiliz. Yani biz ekiyoruz, fidesi, masraflı artık öyle eskisi gibi de değil işler. Hortumu, poşeti, naylonu, işçisi, ekilişi, mazotu, sulaması. Öyle bir masrafı var ki dekar maliyetleri çok. Ama onlarda dekar maliyeti yok, bu para diyor alıyor ve bizden çok para kazanıyorlar. Ama hak, adalet olsun azıcık biz onu istiyoruz. Yani bir emeğin karşılığı olsun ki, bir dahaki yıla da biz de hazırlanalım.” ifadelerini kullandı.

Karpuzda kırmızı örümcek tehlikesi: Verim yüzde 40 düştü - 8

"SAYILARI HIZLI BİR ŞEKİLDE ARTIYOR"

NKÜ Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Özgür Sağlam, tarımsal üretimde pek çok zararlının bitkilere zarar verdiğini söyledi.

Sağlam, "Bunlar bazı özel zararlar, bazı genel zararda olmaktadır. Genel zararlılar içinde yaprak bitleri, kırmızı örümcekler başta gelmektedir. Bunlar, ürünlerde bitkilerin öz suyunu tüketmek suretiyle verim kaybına neden olmaktadırlar. Bu genel zararlar, özellikle küresel ısınmanın da etkisiyle operasyonlarını daha hızlı bir şekilde artırabilmektedirler. Yani hava sıcaklığına bağlı olarak, daha kısa sürede yumurtalar açılmakta, daha kısa sürede ergin hale geçmektedirler. Bu nedenle sayılar daha hızlı bir şekilde artmakta, bu da sınırlı olan bitki alanı içinde daha fazla zarar vermesine neden olmaktadırlar. Tabii ki üreticilerimize tavsiyemiz; ürünlerini daha sık aralıklarla kontrol etmelerini, ürünlerdeki potansiyel hastalık ve zararlar konusunda kendilerini geliştirmelerini ve uzmanlaşmalarını öneriyoruz." dedi.

Karpuzda kırmızı örümcek tehlikesi: Verim yüzde 40 düştü - 9
Karpuzda kırmızı örümcek tehlikesi: Verim yüzde 40 düştü - 10
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