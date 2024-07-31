Karpuzda kırmızı örümcek tehlikesi: Verim yüzde 40 düştü

"ARACILAR PARA KAZANIYOR"

Üründen para kazanamadıklarını, karpuzun kilosunun maliyetinin 4-5 lira olduğunu ancak marketlerde 15 liraya satıldığını söyleyen Kurt, "Fiyat politikası marketlerde 15 lira. 15 liranın altında çok karpuz yok. Bizde eden 3-4 lira. Bunu üreten biziz, aracılar bizden çok para kazanıyor. Bir de bu yaş meyve, aracılar bekliyorlar, son dakika geliyorlar. Yani fırsatçılığa dönüyor, biz de zorlanıyoruz. Fiyatın yüksek olmasının bizimle alakası yok. Bizden 3 liraya 4 lira istiyorlar. Orada o karpuz 15 liraya nasıl çıkıyor biz de onu anlamış değiliz. Yani biz ekiyoruz, fidesi, masraflı artık öyle eskisi gibi de değil işler. Hortumu, poşeti, naylonu, işçisi, ekilişi, mazotu, sulaması. Öyle bir masrafı var ki dekar maliyetleri çok. Ama onlarda dekar maliyeti yok, bu para diyor alıyor ve bizden çok para kazanıyorlar. Ama hak, adalet olsun azıcık biz onu istiyoruz. Yani bir emeğin karşılığı olsun ki, bir dahaki yıla da biz de hazırlanalım.” ifadelerini kullandı.